První část ale jednoznačně patřila hostům, kteří byli ve všem lepší a rychlejší. A nakonec dali i dvě branky. První Indrák, jenž vyjel od mantinelu a po slalomu si položil i Godlu. V závěru třetiny se za obranu dostal Němec a bekhendem nachytal Godlu podruhé. Kladenský brankář si pak sáhl až na dno, když v úvodu třetiny pustil za záda málo nebezpečnou ránu Poura z velkého úhlu, ale trenéři mu dali důvěru, přece jen řada dalších šancí zlikvidoval.

A Rytíři se stejně jako proti Olomouci či Liberci začali drápat ze dna. A za pouhých 12 minut bylo najednou skóre senzačně obrácené. Vše nastartoval ještě loni plzeňský Stach a následně v přesilovce nádherně nabil Jágrovi – už to bylo jen o gól. Jágr bavil publikum neskutečnými kousky. V přesilovce dokonce rukama ukazoval, kam si mají hráči najet a pak servíroval dokonalé přihrávky. Stejně tak Machač, který našel Redlicha a bylo srovnáno. Ani to Kladenské neuspokojilo a ještě před druhou pauzou po hrubce hostů a ráně Stacha poprvé vedli.

Velké hokejové představení pokračovalo i v poslední části. Rytíři po další milimetrové ráně Redlicha utekli na 5:3, a když Plzeň neuspěla s coach challenge za údajnou přihrávku rukou, poradila si hokejově – Moravčík bombou snížil. Jenže nadšené Západočechy zchladil za chvíli v přesilovce Kaut.

Konec show ještě nebyl. Indiány dostal do hry kulometčík Gulaš proměněným trestným střílení, ale Rytíři byli dál jako kopřiva a Frodlovi žahnul do brány další osten Machač – 7:5.

Když pak Rytíři ubránili i dvě oslabení, slavili před očima šéfa extraligy Josefa Řezníčka další cenný skalp jednoho z extraligových ligových favoritů.

Ohlasy trenérů:



Ladislav Čihák (Plzeň): první třetina byla v našem podání výborná, měli jsme pohyb a vedli zaslouženě 3:0. Věděli jsme, že ve druhé třetině si v Kladně natloukla Olomouc i Liberec a nechtěli nic nechat náhodě a přidat čtvrtý gól. Bohužel se nám to nepovedlo a po smolném prvním gólu Kladna jsme se sesypali a absolutně nechápu, proč. Nebyl k tomu důvod. Soupeř tak skóre otočil a v poslední třetině už to byla přetahovaná. Pár šancí jsme tam měli, ale gólman pochytal a nám to tam napadalo. Kdyby to bylo poprvé, tak se nic neděje, ale poprvé to rozhodně není a my s tím musíme něco udělat. Tohle se nesmí stávat.



David Čermák (Kladno): V první třetině nám vůbec nešly nohy, Plzeň byla jasně lepší a mohla klidně vést větším rozdílem. Do hry nás dostaly první dva góly, pak se chytili diváci a my skóre otočili. V poslední třetině jsme si zápas komplikovali zbytečnými chybami, přesto bereme tři body. Už se nám povedlo podruhé otočit stav 0:3 a myslím, že nám vždycky pomohly góly na tři jedna. Za stavu 3:0 soupeř občas trochu poleví a je pak strašně těžké dostat se zpátky do hry. To byl asi i případ Plzně.

Rytíři Kladno - Škoda Plzeň 7:5 (0:2, 4:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 27. Stach (Zikmund, Jágr), 30. Jágr (Stach, Nash), 36. Redlich (Machač), 39. Stach (Zelingr), 42. Redlich (Barinka), 47. T. Kaut (Strnad, O´Donnell), 53. Machač – 8. Indrák, 18. V. Němec (Budík), 24. Pour (R. Vlach, Budík), 43. Moravčík (Pour), 51. Gulaš (TS). Rozhodčí: Pražák, Micka – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 6:6 navíc Zikmund (K) a Moravčík (P) na 10 min.. Využití: 2:0. Diváků: 4623.

Kladno: Godla – Nash, Austin, Kehar, Zelingr, Smetana (21. Lakos), Barinka – Jágr, Stach, Zikmund – Valský, T. Kaut, O'Donnell – Redlich, Machač, J. Strnad – Hajný, Melka, Š. Bláha.

Plzeň: Frodl – Moravčík, L. Kaňák, Budík, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Houdek – Gulaš, Mertl, Heřman – Indrák, V. Němec, Rob – Eberle, Kodýtek, Straka – Kantner, R. Vlach, Pour.