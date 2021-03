Síň slávy kladenského hokeje tak aktuálně čítá 39 jmen skutečných legend hokeje v Kladně.

"Musím se opakovat, ale vybírat členy Síně slávy kladenského hokeje je opravdu těžký úkol. Proto bych rád poděkoval za spolupráci a konzultaci všem z klubu, stávajícím členům síně slávy, zástupcům kladenského fanklubu a osobně i Rudolfu Muzikovi z Kladenského deníku. Vybraná společnost legend nyní čítá 39 jmen a už nyní je jasné, že u nich dlouho nezůstane a brzy oceníme další osobnosti," řekl Vít Heral za vedení Rytířů.

Dodal, že je trochu smutné, že noví členové si kvůli pandemickým omezením nemohli vychutnat a zažít patřičný ceremoniál. "Ale jakmile to situace dovolí, slibuji, že jim ještě něco nachystáme."

Vladimír Svoboda byl vynikajícím trenérem, který v Kladně za dlouhá léta praxe vedl nespočet hokejistů. Na učilišti Poldovky s tím začal už v 50. letech, kdy také poprvé s PZ Kladno vyhrál republikový titul. Se stejnou kategorií Pézetky došel až na úplný vrchol ještě dvakrát – v letech 1970 a 1971. Tehdy pod jeho vedením nastupovaly legendy jako František Kaberle starší, Jan Neliba, Miroslav Krása nebo Zdeněk Müller. Dalšími borci, kteří prošli Svobodovýma rukama byli v pozdějších letech kupříkladu Jaromír Jágr, Pavel Patera, Otakar Vejvoda mladší nebo současní trenéři Rytířů David Čermák a Jiří Burger.

Vladimír Svoboda byl oceněn ke svým devadesátinám před zápasem Kladno - Poruba sportovním manažerem Rytířů Davidem Čermákem (vlevo) a členem vedení PZ Kladno Vladimírem Kamešem.Zdroj: Josef Poláček

U A týmu Kladna se Vladimír Svoboda coby trenér mihl jen krátce. Před sezonou 1962/63 vedl mužstvo v přípravě před soutěží, později ho ale vystřídal Vlastimil Sýkora. Svoboda se ovšem prosadil nejen na Kladně, ale úspěch měl i v zahraničí. Trénoval v polské Toruni a také ve Švýcarsku v Chiasu. Po dobu pěti let působil dokonce jako šéftrenér juniorské reprezentace Československa.

Před dvěma lety oslavil kulatých devadesát let a klub ho pozval na zápas s Porubou, kdy mu gratulovali David Čermák a Vladimír Kameš. Nejen oni, ale i desítky dalších kladenských hokejistů mu vděčí za výborný vstup do sportovní kariéry.

„Kluků, které jsem trénoval, bylo strašně moc. Dělal jsem to asi čtyřicet let s tím, že každý rok někdo nový přišel a někteří hráči zase odešli. Zvlášť tady na Kladensku byla obrovská konkurence,“ vzpomíná legendární trenér a přidává i úsměvnou historku. „Jednou za mnou přišel mladý Pavel Patera a prosil mě, abych ho vzal do vyšší kategorie. Tak jsem mu říkal: Víš Pavle, ty jsi dobrej, ale ono jich je dobrejch víc. Ty jsi zatím fyzicky slabej, musíš trochu víc papat, abys byl silnej a měl svaly,“ smál se Svoboda.

Zdeněk Nedvěd byl vynikající útočník, jenž oblékal kladenský dres celkem třináct sezon, na pouhé tři roky si odskočil do košické Dukly. Za Kladno odehrál 709 utkání, v nichž vstřelil úctyhodných 376 branek (z toho v lize 439/155). V 70. letech slavil s Kladnem čtyřikrát titul mistrů republiky. S úspěšnou vrcholovou kariérou se rozloučil 2. dubna 1978, tedy v posledním utkání mistrovské sezony. Přitom měl za sebou skvělý ročník, kdy dal 19 branek a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Kladna.



Bývalý skvělý kladenský hokejista Zdeněk Nedvěd slaví 75. narozeniny.Zdroj: Luboš Hora„Nejradši určitě vzpomínám na tituly. První pro mě byl balzám, úplná fantazie. Bylo mi z toho až do breku. Jediné, co mě trochu mrzí, je to, že kluci chodili po trénincích do hospody a já musel jezdit domů. Zaprvé jsem v té době už měl dvě děti, navíc jsem studoval vysokou a stavěl barák,“ vzpomíná na svá hokejová léta Nedvěd přezdívaný Masaryk podle rodiště v Lánech.

Ve stopách Nedvěda šli i jeho synové, oba kladenští odchovanci. Roman má pár zápasů za A tým, mladší Zdeněk si zahrál za Toronto Maple Leafs NHL a později si vyzkoušel hokej třeba také ve Finsku, Německu nebo Jižní Koreji.









Jan Novotný byl další významný útočník zlaté generace kladenského hokeje. Kladenské barvy hájil Pida, jak se mu říká dodnes, ve třinácti sezonách, během nichž stihl odehrát 739 zápasů a vstřelit v nich 282 gólů (z toho v lize 467/167). S týmem oslavil čtyři tituly i zisk Poháru mistrů evropských zemí. V kladenském áčku se poprvé představil jako devatenáctiletý, když nastupoval v lajně s legendami Josefem Vimmerem a Lubomírem Bauerem, kteří již v síni slávy jsou.

Jan NovotnýZdroj: Deník/ Rudolf MuzikaV kvalifikaci v sezoně 1984/85 pomohl Kladnu k postupu do nejvyšší soutěže coby nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč týmu. To už nosil roky plnovous, ten ho odlišoval od ostatních borců. S úspěšnou kariérou se definitivně rozloučil v roce 1987 po dalším postupu mezi elitu, tentokrát přes slovenskou Nitru. Svoje loučení s profesionálním hokejem si osladil tím, že vstřelil poslední gól Kladna v sezoně. Později se začal věnovat trenérské činnosti a vedl jak mládež, tak dospělý tým Kladna. Také Zvolen či Katowice

„Uvedení do síně slávy mě moc těší. Na Kladně si toho člověk musí vážit dvakrát tolik, protože tu za ta léta hrálo nesmírné množství hokejistů,“ uvedl Novotný, který také zavzpomínal na zlatá sedmdesátá léta. „Každá sezona je něčím úžasná a úspěchů bylo v té době strašně moc, takže je hrozné těžké vybrat jednu věc. Nechápu, když dnes někteří sportovci řeknou, že ztrácí motivaci. My chtěli vyhrávat vždycky, i na tréninku,“ vzpomíná bývalý útočník, který vybojoval jeden mistrovský titul rovněž s jihlavskou Duklou.

Otakar Černý starší hokej za Kladno nikdy nehrál, kladenským sportem ale žil jako málokdo a jako skutečný patriot města si místo v síni slávy, u jejíhož zrodu stál, bezpochyby zaslouží. Vystudoval učitelství v oboru matematika a fyzika a oba předměty dlouhá léta vyučoval. Srdce ho však táhlo ke sportu, a tak nastoupil do redakce sportu Čs. televize, kde se stal novinářskou legendou. Na obrazovce se vedle sportu věnoval i politickým debatám. U kladenské mládeže působil ve volném čase jako vedoucí družstev, přičemž takto mohl sledovat i rozvoj Jaromíra Jágra.

Otakar Černý st. // Kladenský pohár 2018 (U15), 29. 7. 2018Zdroj: Kladenský deník / Bohumil KučeraJako hrdý Kladeňák napsal několik publikací o kladenském sportu i o samotném hokeji, přičemž jeho poslední je kniha Sport na Kladně, kterou pokřtil loni. Scénářem a námětem se pak podílel i na dokumentu Od Bacílka k Jágrovi, který popisuje historii kladenského klubu. Otakar Černý zemřel v únoru letošního roku ve věku 77 let.

