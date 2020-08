Kladenští po přídělu s Budějovicích začali v obraně podle stejných not a po dvou slepených gólech kanonýra Gulaše a posily z Olomouce Musila během 22 vteřin prohrávali na konci páté minuty 0:2. Zase to vypadalo na příděl, jenže…

Pak se poprvé v dresu Rytířů prosadil hezkou akcí Račuk, na něhož budou Středočeši v ofenzivě dost spoléhat. A Kladno, za které poprvé v přípravě nastoupil Melka, zase žilo. Žilo docela razantně, protože obrovským nasazením dostalo Západočechy ve druhé části do nečekaných nesnází a vyrovnání viselo na vlásku. Skvělý Frodl odolal, když Kubík trefil v největší možnosti tyčku a Plzeň chytila dech dvěma přesilovkami. Měla snad pět tutovek, jenže pro změnu zářil brankář Košarišťan. A jednou měl kliku při blafáku Kracíka, jenž netrefil prázdnou…

V poslední části zase selhal v zakončení největší kladenský kanonýr Bílek, pak ale Martin Kehar předvedl, co okoukal od Kanaďana Austina. Projel celé kluziště a překvapil Frodla z úhlu ranou do bližšího vinglu. Parádní gól defenzivního beka a bylo vyrovnáno.

Kladnu hrajícím po odstoupení Zelingra jen na pět obránců, ale radost dlouho nevydržela, protože inkasovalo slepené branky. Vráblík trochu lacino propálil Košarišťana od modré a pak Kodýtek pěkně uvolnil ex-kladeňáka Eberleho, který zajistil hostům klid. Ti navíc Suchým v závěru potrestali risk Kladna s power play a odvezli si tři body.

„Věděli jsme, že si tady na specifickém malém hřišti vylámala Sparta zuby. Dali jsme však dva góly, bohužel ve druhé třetině nás Kladno dvanáct minut zatlačilo. Neměli jsme dobrý pohyb, neukončovali souboje, ale se štěstím jsme odolali. Ve třetí třetině se to zlepšilo, i když jsme inkasovali," hodnotil plzeňský kouč Ladislav Čihák a byl rád, že mužstvo zápas nezabalilo. "Věděli jsme, že pokud budeme dobře zacházet s pukem, tak můžeme vyhrát. Rozhodla střela Romana Vráblíka, a takové góly potřebujeme, dostat puk nahoru a pálit,“ dodal Čihák, jehož tým dál může postoupit ze skupiny. "Za to jsme rádi."



Domácí asistent Jiří Burger nebyl spokojen s první třetinou. „Byla hodně špatná, nalomily nás dva rychlé góly. Byli jsme pod drtivým tlakem, ale ve druhé jsme se ohromně zlepšili a měli ze šancí vytěžit góly. I tak ale kluky za tuhle pasáž chválím,“ řekl Burger, podle něhož ve třetí části šlo o to, kdo dá rozhodující branku. „Byl to soupeř a vyhrál zaslouženě, ale pro naše mladé kluky je to obrovská zkušenost. Takže jsme spokojeni,“ dodal kladenský asistent s tím, že pouze na pět obránců by tým dál hrál nerad. „Je tam něco k řešení, uvidíme v příštích dnech,“ byl tajemný.

Rytíři Kladno – Škoda Plzeň 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)



Branky: 13. Račuk (Melka, Kehar), 47. Kehar – 5. Gulaš (Frodl), 5. Musil, 50. Vráblík (Stach), 52. Eberle (Kodýtek), 60. Suchý (Musil). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Ondráček, Špůr.



Kladno: Košarišťan – Zelingr, Kehar, Ticháček, Sorokin, Mikliš, Štochl – Guman, Kubík, Bílek – Melka, Račuk, Hlava – Jelínek, Šapovaliv, Urban – Bernat, Filip, Š. Bláha.



Plzeň: Frodl – Budík, Čerešňák, Lang, Kaňák, Vráblík, Jiřiček, Houdek – Rob, Mertl, Gulaš – Stach, Musil, Přikryl – Kantner, Kracík, Suchý – Pour, Kodýtek, Eberle.