S novou hokejovou sezonou vstupuje ambiciózní projekt, do kterého jsou zapojené středočeské kluby, do druhého roku svého fungování. Děti před sebou mají řadu dalších kempů po jednotlivých zimních stadionech, kde budou nejen pilovat hokejové dovednosti, ale také se budou vzdělávat po osobnostní stránce.

„První ročník proběhl úspěšně, máme pozitivní ohlasy. Jde nám o to rozvíjet nejen děti, ale i kluby, manažery a rodiče,“ vysvětluje jednatelka společnosti Kaufland Klára Beňáčková.

„První ročník byl pro nás takový test. Je to nová věc, nikdo to před námi nedělal, tak těžko srovnávat. Teď je tu druhý rok. Když jsem to dnes viděl, tak děti se neskutečně zlepšily,“ dodal Jaromír Jágr, ambasador projektu, který se na prvním kempu v Kladně ukázal spolu s dětmi na ledové ploše.

Vedle legendárního hokejisty si mohli zatrénovat mladí hráči z obou kladenských celků, ale také z Kralup nad Vltavou, Rakovníka, Velkých Popovic, Berouna, Mělníka, Slaného a nově také Benátek nad Jizerou a Žebráku. Právě tyto dva kluby jsou novými účastníky Školy hokejových talentů.

„Všichni v Česku přemýšlí, jak zlepšit český hokej, proč nejsme schopní konkurence proti ostatním. Pro mladého kluka je důležitý kvalitní trénink. Když se podíváme do minulosti, kdo byl základem reprezentace, byl to Litvínov a Kladno. Byli to kluci ze stejné třídy. Je to náhoda? Z mého pohledu ne. Vzájemně se posouvali dál, byla ohromná konkurence v trénincích. To je pro mě nejdůležitější,“ říká k projektu Jágr.

„Sbíráme největší talenty z oddílů a dáváme jim extra tréninky s lepší konkurencí. Kolik může být například v Žebráku dobrých hráčů? Jeden dva tam budou. Ale stačí jim málo, aby tam byli nejlepší. Když přijdou sem, tak najednou vidí, že tady jim to nestačí. To je posouvá dál. Tohle má pro mě největší smysl. Zvyšuje se konkurence hráčů na tréninku,“ doplnil.

Myšlenkou Školy hokejových talentů ale není jen trénování malých hokejistů. Jedním z cílů je také vzdělávání jejich rodičů, trenérů, ale i manažerů jednotlivých týmů.

„Děti i jejich rodiče podstupují připravené workshopy o osobnostním rozvoji. Letos s námi jednotlivé workshopy konzultoval mentální kouč Marian Jelínek. Cílem je aplikovat získané informace do běžného života, do klubu a mezi spoluhráče,“ vysvětluje projektový manažer Lukáš Pokorný.

Jednotlivých kempů se budou z každého týmu účastnit největší talenti, ale také takzvaní influenceři. Tedy hráči, kteří mají velké slovo v kabině a můžou myšlenky šířit mezi své spoluhráče. Zatímco hokejisté budou cvičit na ledě a učit se na přednáškách, pro jejich kouče je připravená trenérská akademie.

„Je to něco, čím se skutečně pyšníme. Z každého klubu máme jednoho trenéra, kterého manažeři identifikují jako hvězdu. Trenér, který může mít do budoucna velké renomé. Řeší se tam hokej, sport, osobnostní rozvoj a management,“ popisuje Pokorný.

Všechny aspekty by pak měly vést k tomu, že v Česku budou vyrůstat špičkoví hokejisté. Ti by mohli vzejít i z aktuálních účastníků Školy hokejových talentů.

Co by jim vzkázal slavný Jaromír Jágr? „Nejdůležitější je chtít sám od sebe se zlepšovat a udělat pro to maximum. My jsme to měli těžší, ale kdo tomu dal maximum, ten se prosadil. Nikdo nás nenutil, museli jsme přijít sami, že když nebudeme trénovat navíc, tak nemůžeme uspět. Děti čekají na rodiče a učitele, aby je někam strkali. Tím, že čekáš, dáváš osud svého života do rukou někoho jiného,“ říká legendární útočník.

„Já měl spoustu kvalitních trenérů, ale nejvíc mi pomohl můj otec a pan trenér Beran, který už nežije. Stejnou odpověď by vám řekl Ota Vejvoda nebo David Čermák. Proč mi nejvíc pomohl? Učil mě věci, které jsem mohl používat v sedmi i v padesáti letech. To je pro mě hrozně důležité. Učili mě jednu věc, jednu kličku. Já vlastně nic jiného neumím,“ doplnil se smíchem Jágr.

On i ostatní teď doufají, že i díky podobným projektům se povede v Česku vychovat další hvězdy světového hokeje.

