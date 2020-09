Proti Kolínu jste inkasovali první, od Slavie jste v první třetině dostali hned tři góly. Kde je problém?

Nevíme. Musíme to rozebrat na videu a uvidíme. Nemůže se stát, abychom vždycky prohrávali. A už vůbec ne o tři góly. To se potom blbě dohání. Je potřeba si sednout a na začátky se lépe připravit. Ono to pak prohrává zápas. Prohrávat po první třetině je sice ještě dost času se zápasem něco udělat, ale je to už těžké. Takže na tom ještě zapracujeme.

Ještě za bezbrankového jste měl šanci z pravého kruhu. Co tam chybělo, abyste otevřel skóre?

To byla velká šance. Ale netrefil jsem to tak, jak bych si představoval. Kdybych vystřelil výš, tak by to byl gól. Nedá se nic dělat.

Ve třetí třetině jste to odčinil, když jste snížil na 2:3. Jak se ten gól zrodil?

To byla krásná nahrávka od Ády Kubíka do prázdné. Já už jsem to pak jenom zametl. Ale měl jsem tam prázdnou bránu ještě dvakrát. Ve třetí třetině od Tomáše Plekance – mohlo to být 3:3. Trefil jsem jen hráče do nohy. Chtělo by to víc zapracovat na střelbě.

Nahrál jste mi. Koncovka totiž trápila oba týmy.

Je to teprve druhý zápas. Přípravných zápasů bylo málo, takže se do toho ještě všichni dostáváme.

Proti Kolínu to nebyl příliš ostrý start do soutěže. Mohlo se i to proti Slavii projevit?

Proti Slavii to byl daleko těžší zápas. Kvalita hráčů byla někde jinde. Bohužel jsme se s tím nevypořádali dobře.

Problémem byla také disciplína.

To je další věc. Nemůžeme pořád hrát v oslabení. Chceme hrát nátlakový hokej, každého přebruslit a přehrát. To prostě ve čtyřech nejde. Hráči, kteří chodí na oslabení, se tak akorát unaví. Musíme tedy hrát více disciplinovaně.

V posledních letech se v Kladně přesilovky nacvičovaly až během sezony. Stihli jste se letos už na ně podívat?

Trénujeme je. Nemyslím, že by přesilovky byly tak špatné. Ale chybí koncovka, tedy gól. Šance si ale vytváříme, jen to tedy netrefujeme.

Bohužel často přesilovka končila vyloučením na druhé straně. Z čeho mohly ty fauly pramenit?

Možná chceme až moc dát gól, příliš se tlačíme do brány. Z toho pramení brejky. Měli bychom se uklidnit. A pak už to přijde.

Ale hrát s Tomášem Plekancem musí být pohádka, že? Přeci jen lajna s ním opravdu vyniká.

Je to fantastické. Jak jsem říkal, mohl jsem dát tři góly do prázdné brány. Jsem dřevák a nedal jsem to. Musím na tom zapracovat pro příště.

V sobotu vás čeká Vsetín. Jak se na tak těžký zápas připravit?

Musíme začít líp než proti Slavii. Prohrávat tam 3:0 po první třetině by bylo vražedné. Také musíme zlepšit disciplínu. Když budeme hrát poctivě odzadu a budeme hrát náš hokej, tak budeme mít šanci je porazit.

Jan Šejhl