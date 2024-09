Ač hrál Václav Skuhravý jako Slaňák od malička za Kladno, svoji hokejovou kariéru nakonec vyšponoval do hvězdných výšek v Karlových Varech. Do Kladna se však jednou za čas vrací, poprvé v roce 2015, kdy mu zkusil pomoci zpátky mezi elitu ještě jako hráč a kapitán. Nevyšlo to, ale nyní, při trenérské štaci věří, že se sezona povede lépe. Stal se jedním z asistentů Davida Čermáka a stejně jako celý tým Rytířů se těší, až extraliga středečním zápasem v Pardubicích vypukne.

Vracíte se do Kladna po osmi letech, jak jste si za ty dva měsíce přípravy v klubu zvykl?

Úplně v pohodě, vesměs tady zůstalo všechno stejné. I v kabině, kde jsou pořád stejní kustodi i další kluci, takže jsem se vracel skoro domů, do známého prostředí.

Kladenská ikona Pavel Patera vede Vary, vy jste zamířil do Kladna, trochu paradox. Jak to vnímáte, jako další šanci v trenérské kariéře?

Někdy v červnu mi zavolal David Čermák, jestli bych neměl zájem jít do Kladna dělat mu asistenta a já zájem měl. Lákalo mě to, takže jsme se rychle domluvili.

Neodrazovaly vás poslední kladenské sezony, kdy mužstvo vytrvale končilo v baráži?

To určitě ne, naopak je to pro mě šance. A také pro kluky, protože dva měsíce tady opravdu tvrdě makali a vypadají dobře. Škoda byla jen toho, že jsme měli často hodně zraněných hráčů, museli hrát na tři pětky a vlastně až v posledních dvou zápasech jsme měli složení, které se blížilo ideálu.

Poslední tři zápasy s extraligovými celky jste vyhráli, a byť je to pořád jen příprava, nějakou pozitivní energii do žil vám to snad nalilo, ne?

Sice to jsou přípravné zápasy, ale hráli jsme už docela dobře, agresivně, bruslili jsme. Mně osobně se ty zápasy líbily a kluci tam nechali všechno. Tak by to mělo být.

Před osmi roky jste v Kladně zažil hořké zklamání, když jste jako velký favorit vypadli hned v prvním kole play-off s Ústím. Asi si nepřejete tak hořký konec sezony jako tehdy…

Jsem pozitivní člověk a pozitivně chci vidět všechny věci, takže tohle si nepřipouštím.

Jak to máte jako dnes už Karlovarák s dojížděním?

Není to problém, protože mám dům ve Slaném, takže když jsou dva tréninky denně nebo zápas, tak přespávám tam. Třikrát čtyřikrát týdně jezdím do Varů.

Vyznáte se i v kvalitě ostatních mužstev v soutěži, jak si podle vás stojí ve srovnání s nimi Kladno?

Jsem mile překvapen, mužstvo bylo hodně dobře doplněno, hlavně pak v obraně, za to patří velký díky managementu klubu, že sehnali takové hráče. Mně se ten mančaft líbí a byl bych moc rád, kdybychom všechny možné prognózy, které nám prorokují baráž, vyvedli z omylu.

V útoku zase tolik posil nemáte, tam byste ještě nějakou kvalitu vzali, nebo není potřeba?

Všichni kluci, co jsou tady, ukázali, že do týmu patří. Z posil bych vyzdvihl Mitche Hultse, který se jeví výborně hokejově, dobře bruslí a poslední zápasy, co hráli v lajně s Eddiem (Tralmaksem) a Prochym (Procházkou), se jim hodně povedly. Za mě je to hodně kvalitní lajna napříč celou extraligou.

Může Mitch Hults nahradit odcházejícího Jakuba Klepiše, který uměl zahrát na obou koncích kluziště?

Typologicky jsou každý úplně jiný a ukáže čas. Ale Mitch je skutečně kvalitní hráč a věřím, že v soutěži ukáže, co předváděl v přípravě a že byl dobrý krok ho sem vzít.

Máte strašně těžký start, hrajete dva zápasy proti hvězdným korábům z Pardubic a Spartě, s nimiž se rozpočtově Kladno nemůže rovnat možná ani ze třetiny… Nemáte z toho až obavu, nebo strach?

Ani ne, stejně musíme s každým hrát čtyřikrát, tomu neutečeme. Navíc můžeme jen překvapit a doufám, že překvapíme a že budeme bodovat.

Co trenérský tým, zatím jste spolu na lavičce nespolupracovali, jak jste si sedli?

David (Čermák) všechno komplet řídí, Péťa Svoboda má na starosti obránce, já mám také svoje úkoly, třeba přípravu hráčů na buly, pomáhám s přesilovkami, oslabeními. Ale je to spíš týmová práce. Každopádně jsme si sedli výborně, o všem diskutujeme, stejně tak s týmem. Abychom styl hry přizpůsobili co nejlépe hráčům, které máme.

Měnili jste oproti předchůdcům herní styl mužstva?

Nevím, jestli úplně měnili. Některé věci tam jsou jiné, ale dnešní hokej je v jednom stejný, všude se hodně bruslí. Pak už se toho nedá moc měnit, spíš pilovat malé detaily.

Jak moc se na středu a domácí páteční premiéru těšíte?

Těším se od nedělního tréninku, už aby to začalo!