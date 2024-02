Hokejové trápení Kladna pokračuje a nezastavilo se ani ve středečním duelu s Libercem. Rytíři sice hráli o dost lépe než v pondělí s Vítkovicemi, ale měli hodně vyloučených a kvalitní liberečtí útočníci v čele s pětibodovým Tomášem Filippim jejich fauly (pětkrát!) trestali. Výsledek je tak jasný – 2:7.

Hokejová extraliga, Kladno (v modrém) hostilo Liberec. Útočí Zdeněk Nedvěd, byl to jeho první zápas v extralize | Foto: Foto: Roman Mareš

„Před zápasem si říkáme, že nesmíme být vylučovaní a pak děláme blbý fauly. A oni mají přesilovky dobré, tohle rozhodlo zápas. Mrzí nás to a kdybych to mohl říci jiným slove, tak ho řeknu,“ konstatoval kladenský útočník Jakub Klepiš, jenž v Liberci dlouho také hrál a který se vrátil po jednozápasové pauze do sestavy.

Při absenci čtyř potrestaných hráčů bylo vůbec otázkou, kdo za Rytíře vlastně nastoupí. Naštěstí se dali zdravotně dohromady právě Klepiš s Pytlíkem a z juniorky byli povoláni nově obránce Josef Trojna a útočník Zdeněk Nedvěd, jehož extraligovou premiéru sledoval v hledišti i jeho slavný děda Zdeněk. Ten pamatuje mnohem lepší kladenské hokejové časy, kdy získávalo jeden titul za druhým.

Rytíři měli od prvních minut šance, ale prosazoval se jen soupeř. Naimanův gól z přesilovky ještě neplatil pro postavení Rychlovského v brankovišti, ale Filippiho rána už byla pro gólmana Bowa nedosažitelná a po přestávce se prosadil Rychlovský na konci dlouhé dvojnásobné přesilovky.

Když pak Filippiho nenápadnou střelu tečoval za Bowa nešťastně Slováček, vypadalo to na jasnou záležitost, ale Ticháček katapultoval do úniku Jarůška a jeho přesná rána obrala výborného gólmana Hrenáka o čisté konto.

Na chvíli to bylo zase zajímavé, Ticháček a Nemčík jeli sami na Hrenáka, ale nedali, a když těsně před koncem druhé části pálil Melancon na 1:4, Rytíři se zase trochu položili a poslední třetina už patřila hlavně Liberci. Ten vrátil Kladnu osmigólový nášup z úvodu ledna, který je zatím poslední výhrou Rytířů v sezoně, a nevadil mu ani snižující zásah Smoleňáka. Ten aspoň zlomil svoje střelecké trápení posledních týdnů, jeho trefy bude Kladno v sezoně ještě potřebovat.

Dlouho hrajeme do kopce, ale svojí vinou. Počet proher se ale do hlav promítne, to jasné. Naděje na únik z posledního místa umírá poslední, ale vypadá to bledě. Může se však ještě stát cokoliv," řekl po utkání Jakub Klepiš, který v dlouhatánské kariéře nic podobného nezažil.

Při počtu proher se tak nediví, že chodí tak málo fanoušků a ještě si jako v pondělí dělají recesi. "Vůbec se nedivím, že jich chodí málo, tisíc je ještě dobrý na to, co předvádíme. Za tuhle část sezony se jim musíme omluvit, i když je to asi moc zajímat nebude. Ale určitě nám to není lhostejné, i když to tak možná vypadá," odmítá, že by tým nechtěl mizernou bilanci zlomit.

Světlo na konci tunelu však přece jen bývalý mistr světa vidí. "Dobré to není, ale světlo na konci tunelu je vždycky. Ještě nikdo nikam nespadl, pořád jsme tady a věřím, že se budeme rvát až do konce sezony aby to dopadlo tak, jak si všichni přejeme," dodal přece jen bojovněji Jakub Klepiš.

Rytíři Kladno – Bílí tygři Liberec 2:7 (0:1, 1:3, 1:3). Branky a nahrávky: 27. Jarůšek (Melka, Ticháček), 57. Smoleňák (Ticháček) – 10. Filippi (Melancon, Rychlovský), 23. Rychlovský (Birner, Hawryluk), 29. Filippi (Ivan, Rychlovský), 40. Melancon (Najman), 49. Najman (Melancon, Filippi), 52. Filippi (Melancon, Hrenák), 58. Filippi (Rychlovský). Rozhodčí: Úlehla, Jaroš – Ondráček, Thuma Vyloučení: 9:6. Využití: 0:5. V oslabení: 0:0. Nejlepší hráči utkání: Jiří Ticháček – Tomáš Filippi. Diváků: 1072.

Kladno: Bow – Ticháček, Hejda, Nemčík, Slováček, Trojna, Martenet – Procházka, Klepiš, Smoleňák – Tralmaks, Melka, Sideroff – Jarůšek, Pytlík, Strnad – Vimmer, Nedvěd.

Liberec: Hrenák – McCoshen, Melancon, Ivan, Budík, Derner, Galvas, Aubrecht – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Flynn, Najman, Hawryluk – Birner, Vlach, Klíma – Pérez, Šír, Zachar.