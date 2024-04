Skvělé slánské hokejisty překonali na rakouském turnaji jenom Slováci

/FOTO, VIDEO/ Druhé místo na kvalitně obsazeném turnaji AAA pee-wee v rakouském Zell Am See vybojovali mladí hokejisté HK Lev Slaný do 11 let. Nechali za sebou opravdu skvělé a silné kluby, lepší byl jen výběr Slovakia Panthers.

Úspěšná výprava hokejistů HK Lev Slaný do rakouského Zell Am See. Na velkém turnaji skončili kluci druzí. | Video: HK Lev Slaný