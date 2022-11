S Kladnem je spjatý zejména jako hráč. Vynikající centr, s herní inteligencí, perfektní technikou, ladným bruslením. Většinu kariéry byl druhým centrem za Milanem Novým a mnozí měli za to, že by měl hrát také v reprezentačním celku, jehož sestava se však tehdy měnila jen minimálně a přednost dostali jiní, nutno dodat také skvělí hokejisté.

V Kladně ale Sýkora sbíral velké úspěchy. Je pětinásobným mistrem ligy, vítězem Poháru mistrů evropských zemí, členem Síně slávy kladenského hokeje.

Poprvé se do kladenského áčka podíval během přátelských zápasů sezony 1969/70, na ostrý ligový start si ale musel počkat až do následující sezony. A začátek v áčku to byl značně neobvyklý. První ligový start si totiž Sýkora odbyl ve 3. semifinále proti Brnu.

Pak už se ale nadešel pravý Sýkorův čas. Ačkoliv sám bude v dobrém vzpomínat hlavně na zlatou pětiletku, opravdovou oporou a lídrem byl v osmdesátých letech. Když Kladno spadlo do nižší soutěže, stal se v sezoně 1982/83 nejproduktivnějším hráčem Kladna a nejlepším nahrávačem. V kvalifikaci pak byl i nejlepším střelcem. O dvě sezony později, kdy se Kladno na rok vrátilo do nejvyšší soutěže, opět byl nejlepším střelcem, asistentem a také nejproduktivnějším Kladeňákem. Ani to však k udržení soutěže nestačilo…

Právě po vydařené sezoně se s Kladnem Sýkora rozloučil. Jeho bilance skončila na 15 sezonách, 537 soutěžních zápasech a 192 brankách. V 307 ostatních zápasech pak přidal ještě 217 gólů. Z osobních úspěchů stojí za zmínku i čtyři hattricky (z toho tři v nejvyšší soutěži).

Hrál ještě v kouzelném alpském městečku Cortina D´Ampezzo, ale pak už s vystudovanou Fakultou tělesné výchovy a sportu zamířil do trenérských angažmá.

Na kladenskou střídačku nastoupil poprvé v rozehraném ročníku 1988/89, kdy nahradil Eduarda Nováka a vedl mužstvo s Františkem Kaberlem. V týmu už bojoval mladý Jaromír Jágr a i díky Sýkorovi se zbytek sezony povedl neskutečně. Kladno postoupilo do play-off a dokonce až do semifinále, kde v třaskavé sérii těsně podlehlo Spartě, přestože drtivá většina kádru hrála s horečkami.

Jako trenér vydržel ještě další dvě sezony, celkem při 118 duelech, ale poté už se do Kladna nikdy jako kouč nevrátil. O to větší úspěchy sbíral ve špičkových evropských i českých klubech. Spartu a Pardubice dovedl k titulu, nezapomenutelná je také jízda Lva Praha do finále play-off KHL, kde tým vedený Kari Jalonenem a právě Václavem Sýkorou podlehl až v sedmém zápase Magnitogorsku.

Sýkora se vůbec prosadil v zahraničí. Trénoval výborné finské kluby SaiPa, Lukko Rauma, Ilves Tampere, v Rusku kromě Čerepovce dostal vůbec svoje nejlukrativnější angažmá v SKA Petrohrad. V té době nejmocnější evropský klub měl po odvolání kouče Zanatty vést jako hlavní jen dočasně, ale dařilo se mu, a tak ho vedení ve funkci ponechalo. Sýkora tehdy doplatil na to, že Petrohrad ztratil výborně rozehranou semifinálovou sérii s Mytišči.

V Česku kromě zmíněných Sparty a Pardubic vedl často i Litvínov (ještě loni jako asistent), byl i ve Znojmě, Hradci Králové, Chomutov nachystal na postup do extraligy.

Do Kladna se už nikdy nevrátil a loni trenérskou kariéru ukončil.

Má být nač pyšný.

