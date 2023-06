Čas pádí, nezastavuje. Ani hokejové legendě Kladna Janu Novotnému. Pětinásobný mistr republiky slaví v sobotu 10. června sedmdesáté narozeniny.

Jan Novotný je novým členem Síně slávy kladenského hokeje. | Foto: Rytíři Kladno

Je pravým Kladeňákem, ale přestěhoval se do města ve třech letech, i kvůli tragické události v rodině. Zemřela mu maminka, a tak to v dětství měl složitější než ostatní. Tátu měl ale skvělého, po příchodu ze Sezimova Ústí v průmyslovém Kladně zdomácněli a malý Honza hned pádil do sportovních klubů, kde ho to bavilo odjakživa. Hrál fotbal na Lokomotivě a hokej na zimáku také – prý mu tedy hodně pomohl trenér Průcha.

Ani v hokejovém životě to přes pět mistrovských titulů neměl Jan Novotný zrovna lehké. Nesmírně talentovaný útočník, výborný bruslař a střelec, se pořádně nepodíval do národního týmu. Za prvé se jeho sestava moc neměnila, za druhé v ní bývali čtyři jiní Kladeňáci (Pospíšil, Kaberle, Novák, Nový) a vůle, aby jich tam bylo víc, scházela.

Navíc měl Pida, jak se mu vždycky říkalo, dost smůly. V přípravě na MS devatenáctek ve Švýcarsku si zlomil nadvakrát nohu, později ho před MS dospělých zradily kolenní vazy. Mrzelo ho to, ale nikdy nebrečel nad osudem. „Někomu se tohle vyhne, jinému ne,“ mávl rukou.

Trnitý život i kariéra. Jan "Pida" Novotný je teď v síni slávy

Neutekly mu ale skvělé roky ve skvělých týmech. První titul získal na vojně v Jihlavě. S Janem Nelibou tehdy narukovali do nejsilnějšího mužstva republiky, kde jim mazáky dělali další Kladeňáci Milan Nový a František Kaberle. A hrály tu persony jako bratři Holíkové, Klapáč, Suchý, Augusta, všechno světoví TOP hráči.

Jan NovotnýZdroj: archiv J. NovotnéhoPo návratu z vojny zapadl také do právě zrozené mašiny jménem Poldi SONP Kladno. Drtila i Jihlavu stejně jako další kluby a získala čtyři mistrovské poháry v řadě. Ta doba se už asi nikdy nevrátí a členové tehdejšího týmu jsou nesmazatelně zapsáni v historii klubu i města. Samozřejmě jsou také členy Síně slávy kladenského hokeje, Jan Novotný od roku 2021. „Především v Kladně si toho člověk musí cenit, protože skvělých hokejistů tady hrálo opravdu mnoho,“ prohlásil při vstupu do síně.

Mimochodem Jan Novotný začínal ve formaci s Josefem Vimmerem a Lubošem Bauerem, bylo to 3. října 1972. Na konci ročníku Novotný v sérii o třetí místo dal Slovanu Bratislava tři góly, ale na medaili to nestačilo, Slováci vyhráli 3:2.

V kladenském áčku odehrál nakonec celkem 13 sezon a v nich 467 soutěžních zápasům – k tomu úctyhodných 167 branek. Dalších 272 startů a 115 přesných zásahů zaznamenal v neligových zápasech. Nejčastěji s Miroslavem Křiváčkem a Zdeňkem Müllerem, za nimi obrana Jaroslav Vinš a Bohumil Čermák. Byli jistotou, že kdyby se náhodou nepovedl zápas nejlepší kladenské pětce, tak zabrali oni.

Přišla ale výměna generací a Kladno ji nezvládlo, v 80. letech přišly první neúspěchy a sestupy. Jan Novotný u nich byl, ale zároveň vždycky po pádu zůstal a pomohl zpátky nahoru. V kvalifikaci o postup v roce 1985 měl dokonce takovou fazonu, že byl s dvanácti body (7+5) ve čtyřech zápasech nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem vůbec.

K postupu pomohl také v roce 1987. Tehdy 24. března Kladno potřetí v kvalifikaci zdolalo Nitru a Novotný se s čistým štítem s klubem svého srdce rozloučil. Zahráli v Novim Sadu i německém Kulmbacheru, pak pomohl Berounu do I. ligy, ale to už se dal na trenérskou dráhu, která byla rovněž úspěšná.

V Kladně začala u dětí a došla až do áčka mužů. Tehdy i se senzačním postupem do play-off po odchodu hvězdné Blue Line, to nikdo nečekal. Později bral úspěchy na Slovensku, v Polsku a nakonec se vrátil domů. Už ne do Kladna, ale do Řisut, které budovaly silný klub a Jan Novotný byl dlouho jeho zásadní součástí. Dovedl ho do II. ligy, jednou dokonce do finále celé soutěže proti Táboru.

Také v rodinném klubu ze Slánska sázel na kluky, kteří prošli Kladnem, tehdy jich ještě vyrůstalo hodně opravdu dobrých. Novotný některé z nich vídal od malička, stal se totiž učitelem na „hokejové“ 12. ZŠ, kde jeho „rukama“ prošly stovky dětí.

Když se tenhle chlapík ohlédne a sedm desítek let svého života bude hodnotit, určitě najde hlavně hezké věci. Ty mu přeje do dalších roků také redakce Kladenského deníku a všichni, kdož mají kladenský hokej rádi.

Vzpomínka na Leo Šubra, bylo by mu osmdesát



Leo ŠubrZdroj: archiv Rytířů KladnoAčkoliv se tenhle další bývalý výtečný kladenský hokejista oficiálně jmenoval Leo, nejen v Kladně se mu neřeklo jinak než Leoš. Narodil se 9. června 1943 v Pardubicích, ale brzy se s rodinou přestěhoval ke Kladnu a už v žáčcích tak hrával za něj.



Do A-týmu se Leo Šubr podíval už jako šestnáctiletý. To bylo ale jen k neligovým zápasům. Ligovou premiéru si odbyl až o čtyři roky později, kdy měl za sebou i vojnu v Dukle Litoměřice. S tou dokonce oslavil postup do nejvyšší soutěže. V Kladně byl ale byl jen na hraně soupisky. Za čtyři sezony odehrál 78 ostrých zápasů. Ve statistikách je veden jako autor 15 ligových branek. Z Kladna odešel do Mladé Boleslavi, která hrála v nižší soutěži.



Skonal 7. května 2018 a je pochován na hřbitově v Družci.