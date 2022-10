Zápas by se jedním slovem dal nazvat jako vypjatý. Souhlasíte? Určitě. Hradec Králové už v loňské sezoně ukazoval, že patří do nejvyšších pater tabulky. To samé budou chtít hrát i letos. Ale my předvádíme už od prvního kola kvalitní zápasy. Proti Hradci se to začalo zvrhávat už ve druhé třetině. Ale to k tomu patří.

Nahrával jste na vítězný kladenský gól. Jak byste popsal celou situaci?

Zajeli jsme do pásma. Tam se nám povedla rotace, kdy nám pomohl i bek sklepnout puk za bránu. Bery mi přenechal puk. Když jsem ho viděl volného, tak jsem mu to vrátil k druhé tyčce. Už měl prázdnou bránu a skvěle to trefil.

Poslední minuta se Hradec tlačil za vyrovnáním. Jak těžké zápas dohrát?

Dobře jsme kouskovali hru. Nebo spíš rozhodčí (směje se). Hradec se nedostal do žádného většího tlaku. Pokaždé se nám dařilo vyhazovat puk, tak nemohli v našem pásmu nic udělat. Zvládli jsme to dobře.

Rytíři zase slaví, Hradec porazili dvěma góly Berana a zvládli i bitku

Po siréně se ještě strhla hromadná bitka. Co se přesně stalo?

Vůbec nevím, co se semlelo. Ale nemám na to úplně postavu, tak jsem se jen s jedním klukem chytil. Byl jsem přímo u toho, radši jsem se ale do ničeho nezapojoval.

Posunul jste se do třetí lajny, která skvěle klape…

Celou přípravu jsem hrál s Plekym, což také bylo perfektní. Pak se musela sestava překopat a já šel do třetí lajny k Berymu a Zikymu. To nám klape a snad nám to vydrží.

Přestože hrajete až ve třetím útoku, chodíte na přesilovky i oslabení. Taková důvěra vás může jen posunout, že?

Jsem moc vděčný za to, že dostávám od trenérů důvěru na přesilovce s Plekym. I do oslabení. Vůbec si nemůžu stěžovat.

Loni jste Hradec porazili na jeho ledě. Ukázalo vám třeba i tohle, že Hradec je k poražení?

Minulý rok to bylo něco jiného. To na nás šlo snad 70 střel. Tam šla výhra za Bowsiem. Tentokrát to bylo o něčem jiném. Od prvního zápasu hrajeme dobře. Sice tam jsou chybičky, ale pokud budeme bojovat jako tým, můžeme porazit kohokoliv a kdekoliv.

Bezprostředně po zápase jste v neúplné tabulce na 4. místě. Jak vám to zní?

Zní to perfektně. Ale nemůžeme polevit. Je to pořád jen začátek, jen čtyři zápasy. Musíme jít pořád stejně a ještě lépe. Pak věřím, že body budou skákal dál.

Jan Šejhl