Dál ale platí, že jde o šlágr kola. Jihlava vede tabulku, Kladno je zase asi nejvážnějším aspirantem na postup. Oběma celkům aktuálně chybí největší hvězdy. Jihlavský tahoun Čachotský se zranil na Slavii, kladenský Jaromír Jágr do sezony ještě vůbec nenastoupil. Sice se spekulovalo, že právě proti Jihlavě by mohl hrát poprvé, ale tím, že nebudou v hale diváci, se dá čekat, že Jágr nastoupí až po novém roce. I když třeba překvapí, nějaký čas je v plném tréninku.

Další kolo se hraje až po svátcích - 6. ledna nastoupí Rytíři v Kolíně.

Kladno a Jihlava se od roku 2014 a pádu Kladna do první ligy střetávají velmi často a stali se z nich velcí rivalové jako tomu bylo hlavně v 70. letech. Tehdy ale bojovali o mistrovské tituly. Ve druhé dekádě nového tisíciletí byla dlouho úspěšnější Dukla. Trenér Petr Vlk dokázal mužstvo vždy dobře na Kladno nachystat a dvakrát ho vyšoupl z play off v sedmém zápase. Pak mu definitivně vzal naději v baráži roku 2018. Až na jaře 2019 přišel obrat. Kladno tehdy Jihlavu v play off porazilo 3:1 na zápasy a postoupilo nejen do baráže, ale i do extraligy.

Dukla poté trochu ztratila na glancu, nicméně rok a půl od posledního vzájemného souboje je zase ve skvostné formě. S kádrem bez velkých hvězd hraje jako jeden tým a soupeře dokáže drtit, ale i vyhrát těsná utkání, jako naposledy ve Frýdku. Trenér Viktor Ujčík evidentně dělá svou práci zatím skvěle a Kladno bude jeho další prověrkou.

Rytíři ale touží po třech bodech. Na soupeře jich ztrácejí osm a mají dvě utkání k dobru. Počty jsou jasné: v případě úspěchu by dupání jihlavského ježka přece jen znatelně přitlumili.

Zda se to partě kolem zatím vynikajícího kapitána Tomáše Plekance, který ale naposledy v Třebíči měl v koncovce smůlu, povede, to se dozvíme večer kolem půl deváté.