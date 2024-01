Ten, co rozpoutal peklo v Montrealu

Maurice Rocker Richard na návštěvě zimního stadionu v Kladně, s ním Stanislav Bacílek, Jaroslav Volf a Jan KasperZdroj: archiv Rytířů Kladno

V roce 1959 se Praha chystala na mistrovství světa, s ní celá země. Pro Kladno bylo speciální, že jeho stadion poprvé pokryla střecha a díky tomu mohl několik utkání MS hostit. Při této příležitosti do města dorazil také jeden z nejslavnějších hokejistů všech dob Maurice Richard přezdívaný Rocket (Raketa), který byl čestným hostem organizačního výboru šampionátu.

10. března 1959 se na kladenském zimním stadionu setkal s hráči československého národního týmu. „Raketa“ se především zajímala o legendárního obránce Stanislava Bacílka, první opravdovou kladenskou hokejovou hvězdu.

Richard měl světovou gloriolu, stěží si dnes někdo dovede představit, jak vlastně velkou. Nejslavnější hráč všech dob nejslavnějšího klubu světa, Montrealu Canadiens! První sportovec, jemuž kanadská vláda vystrojila státní pohřeb, když roce 2000 podlehl rakovině. Život ve městě nad řekou Svatého Vavřince se tehdy téměř zastavil…

Leccos napoví události z roku 1955, když neskutečný střelec a bruslař ukázal i svou odvrácenou tvář. Poté, co mu bostonský obránce způsobil krvavé zranění, neudržel se, ohnal se po rozhodčím, jenž ho držel a pěstí ho zbavil vědomí. Bostonská policie ho chtěla zatknout, šéf NHL Clarence Campbell mu napařil flastr do konce sezony. Netušil, co tím způsobí.

Ke všemu dráždil hada bosou nohou a vyrazil na další zápas Montrealu, kde ho zuřiví fanoušci málem napadli a pak se jich patnáct tisíc vyvalilo do města, kde nejen protestovali, ale také rabovali a ničili co jim přišlo pod ruku. Teprve po Richardově veřejném vystoupení nepokoje ustaly.

Na chlapíka, který vzešel z chudých poměrů a jehož nechtěli pro fyzickou slabost vzít do armády a druhé světové války, je to zajímavý vzestup popularity. A těžko se divit respektu kladenských hráčů, který i po letech ukazují společné snímky z března 1959.

Maurice Rocket Richard a kladenský útočník Václav Fröhlich se sešli v roce 1959 na zimním stadionu v Kladně.Zdroj: archiv Rytířů Kladno

Zdroj: Youtube