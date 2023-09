Honza Neliba, to je kanón! Tenhle slavný transparent skupinky kladenský fanoušků nepřipomínáme poprvé, ale dnes sedí dokonale. Někdejší skvělý obránce a pak i úspěšný hokejový trenér Jan Neliba slaví 5. září sedmdesáté narozeniny. Zveme vás na krátkou prohlídku jeho úspěchů, ať už to byl start na olympiádě, světových šampionátech či řadu mistrovských trofejí.

Vánoční exhibice kladenských hokejových legend. Jan Neliba | Foto: Antonín Vydra

Ač je dávno kovaným Kladeňákem, z Kladna vlastně nepochází. Jan Neliba se narodil v Příbrami a s hokejem začínal v dresu Obecnice, malé vesničky na Příbramsku. Do Kladna přišel až jako šestnáctiletý talent a rychle rostl dál. . Už od dva roky později to zkoušel s kladenským áčkem v přátelských zápasech, do ostrých se pak podíval ve svých devatenácti letech.

Svůj ligový debut prožil 12. ledna 1973 po boku Bohumila Čermáka na ledě Dukly Jihlava. Právě tam také po své první sezoně odešel na vojnu. S vojenským klubem zjistil, jak chutná úspěch, když se stal poprvé mistrem ligy. Stal se jejich obrovským sběratelem, protože další čtyři získal ještě jako hráč už se svým Kladnem a jiné později jako trenér Vsetína nebo Slovanu Bratislava. Nelze opomenout ani vítězství v Poháru mistrů evropských zemí, u něj Jan Neliba byl také.

Legendárnímu Volfovi by bylo už 90 roků, připomeňte si jeho úspěchy

Nesmlouvaný obránce, tvrdý - poctivost z něj na ledě prýštila z každého pohybu - se probil i do reprezentačního mužstva. V roce 1980 se zúčastnil olympijských her v Lake Placid (USA), kde však skončil československý tým až pátý. O rok později už si z mistrovství světa 1981 ve Švédsku přivezl bronz, ve stejném roce si zahrál i na Kanadském poháru.

Ve svých jednatřiceti letech odešel do finské nejvyšší soutěže. Odtud se do Kladna ještě obětavě vrátil, aby mu pomohl k postupu mezi tuzemskou elitu. Právě návratem do ligy se s klubem jako hráč definitivně rozloučil.

Nelibova bilance se zastavila na 434 soutěžních zápasech a 44 brankách. V nesoutěžních zápasech pak přidal ještě 198 startů a 26 přesných zásahů. Hráčskou kariéru ukončil v nižší finské soutěži.

Hokejové zajímavosti z 15. ledna: Když Neliba nakopl Hübla do zadku

U hokeje ale Jan Neliba zůstal a dál sbíral velké úspěchy. Ve své první sezoně na kladenské lavičce jako hlavní trenér dovedl své svěřence k bronzu - k dosud poslední kladenské medaili. To bylo v roce 1994, kdy Kladno disponovalo hvězdami jako byli Zajíc, Gardoň, Kaberle nebo slavná Blue Line Vejvoda, Patera, Mikolášek (později Procházka).

Když v Kladně skončil, laso mu hodil tehdy nejmocnější klubu v republice – Vsetín. Získal tam tři tituly a dodnes se na Lapač rád vrací. Ještě jeden titul si střihl na závěr kariéry na Slovensku se slavným Slovanem Bratislava. Trénoval také v Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi či Znojmě.

Do Kladna se vrátil během sezony 2013/14, kdy už spolu s Jiřím Čelanským a Josefem Zajícem nedovedl zabránit sestupu Rytířů. V současnosti působí u kladenských šesťáků.

Zcela zaslouženě je členem Síně slávy kladenského hokeje.