Člen Síně slávy kladenského hokeje Jindřich Karas slaví v úterý 23. dubna krásné životní jubileum, je mu 85 roků.

Jindřich Karas | Foto: Luboš Hora

Centr slavného útočného tria Vimmer - Karas - Lidický, který složil při jejich vojenské službě v Jihlavě trenér Anton, se probil do kladenského týmu ještě jako dorostenec v sezoně 1956/57. Tehdy ale naskočil k pouhým dvěma zápasům a do sestavy Kladna se začal více prosazovat až o rok později. tehdy byl i hodně nadaným fotbalistou, dokonce pomohl Kladno v letech 1956 a 58 ke dvěma historickým titulům mistra republiky dorostu. Ale protože cítil, že v 18 letech se těžko prosadí do sestavy tehdy parádními fotbalisty, raději dal přednost hokeji.

Z gólového pohledu se mu nejvíce vydařila sezona 1961/62, kdy dosáhl na 17 branek. Góly však uměl hlavně připravovat svým křídlům - hlavnímu střelci Josefu Vimmerovi a nezkrotnému bojovníkovi Jindřichu Lidickému.

Hokejový elegán Karas se s Kladnem se rozloučil po dlouhých 13 odehraných sezonách 12. února 1969. Kladno tehdy doma přestřílelo Gottwaldov. Karas, který byl tehdy kapitánem Kladna, nastoupil na centru třetího útoku, křídla mu tehdy hráli Zdeněk Nedvěd a Jiří Šaloun.

Jindřich Karas nastřílel za Kladno 104 branek v 310 utkáních. Vše přitom odehrál v nejvyšší soutěži. V dalších zápasech pak přidal 204 startů a 155 gólů.

Karas je členem Síně slávy kladenského hokeje, patří také do skupiny pouhé dvacítky hráčů, kteří za Kladno zároveň nastoupili do více než 300 zápasů a vstřelili více než sto gólů.

K jeho pětaosmdesátce mu moc gratulujeme!