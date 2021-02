Vzhledem k průběhu hry jsou dva body málo, vzhledem k průběhu skóre se zdají dva body jako zlaté. Jak to vidíte vy?

Úplně stejně! Ten zápas asi měl mít tříbodového vítěze, na druhou stranu vzhledem k vývoji skóre můžeme být ve finále rádi za dva. Pozitivní věc je, že jsme se dokázali dostat zpátky do zápasu. Tedy výsledkově.

Byl jste na ledě u prvního kladenského gólu. Můžete celou situaci popsat?

Vystoupil jsem na útočníka. Kluci to s napadáním skvěle zahráli do koncovky.

Také jste byl i v hlavní roli u vyrovnávacího gólu Třebíče…

Měli jsme buly v obranném pásmu. Puk tam vyběhl na beka…. Já jsem nabíral hráče, který by šel pro případnou dorážku, v tom jsem cítil, jak mě to trefilo do zátylku. Bohužel to tak někdy je.

Asi se s tím těžko dalo něco dělat, že?

Bohužel, člověk z toho radost vůbec nemá, ale někdy to tak je. Obránce se často motá kolem vlastní brány, takže pár vlastních gólů o brusli nebo o zadek se prostě přihodí. Ale hlavou jsem asi srazil puk poprvé. Jistá dávka štěstí pro soupeře. Hlídal jsem si jen protihráče a vůbec jsem netušil, kde kotouč je.

Minule Poruba vyrovnala za 6 vteřin, Třebíči se to povedlo za 10. Dá se s tím nějak bojovat, aby se to nestávalo?

Každý gól byl v zásadě jiný. Minulý gól byl po buly. To byla spíš nekoncentrovanost. S tím proti Třebíči bych je vůbec nedával do jedné roviny. Kdybych nebyl před bránou, letěl by puk někam do rohu a nic se nestalo.

Blíží se play off a v něm se dá očekávat defenzivní hokej, který ale Kladnu příliš nesedí…

Defenzivní hokej nesedí nikomu. Ale to se změní, až budeme vepředu produktivnější. Nejsem vůbec zastánce defenzivního hokeje. Nemyslím si, že to může v hokeji přinášet dlouhodobě úspěchy. Myslím tím vyhrát soutěž. Občas můžete uhrát nějaký bod, ale dlouhodobě to není ani koukatelné, ani efektivní.

Naopak v kladenské obraně se občas objevují výpadky, ze kterých má soupeř protiútoky.

Nenazval bych to výpadky. Kdybychom byli vylajnovaní na červené čáře, tak z toho nic nebude. Vyplývá to z toho, že se snažíme být všichni aktivní. Obraz hry byl ale jiný. Vyjma oslabení jsme byli naprostou většinu času v útočném pásmu. Druhá věc je, jak efektivně jsme schopní nakládat s pukem. Produktivita je jedna z věcí, na čem bychom měli pracovat i vzhledem k nadcházejícímu play off.

Do obrany jste přibyl vy, Luc Snuggerud a jako posila se dá brát i Josef Zajíc, který proti Třebíči hrál poprvé v sezoně. Nemůže taková konkurence třeba nabourat psychiku v kabině?

Vůbec si nemyslím. Každá konkurence je dobrá a je to ku prospěchu věci. Může to zdravě motivovat a posouvat celý tým dál. Za mě je to dobrá věc.

Ve středu vás čeká Vrchlabí. Co od utkání očekáváte?

Bude to další těžký zápas s týmem z vršku tabulky. Očekávám, že co se týče systému hry, tak to celé bude podobné právě zápasu s Třebíčí. Asi taky budou chtít ze zabezpečené obrany a čekat na naše chyby. A asi budou chtít nejvíc těžit z přesilovek. Nechci, aby to znělo povýšeně, ale my se budeme chtít zaměřit na naši hru a věnovat se našim aspektům, které musíme přenést do zápasu.

Když to odlehčím, začíná se už ve 14:20. Jak vám vyhovuje takhle nezvyklý čas?

Já jsem rád (usmívá se). Mám to raději než tyhle pozdní hodiny. Ale byly doby, kdy jsem ve Francii hrál i od půl deváté večer. Takže ta šestá je furt dobrá (směje se). Za mě je to prostě příjemný čas.

Když jste to nakousl, jste celkem zcestovalý. Takže v komunikaci s Rusy či Američany v obraně nemáte být problém, že?

Člověk nějaký jazyk umí, nějaký posunek udělá. Ta komunikace je to nejmenší. Navíc se Stěpanem (Zacharčukem) jsme oba Slovani (směje se). V tomhle problém vůbec není.

Jan Šejhl

Jakub Suchánek (uprostřed), nová posila obrany Kladna.Zdroj: Roman Mareš