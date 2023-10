Po dlouhých dvanácti letech se do mateřského Kladna vrátil Radek Smoleňák. Osud tomu tak chtěl, že hned nastoupil proti Hradci Králové, kde strávil posledních šest sezon. Na ledě se to snažil nevnímat. „Hrál jsem proti bílým,“ odmítal Smoleňák, že by si připouštěl k tělu více emocí. Sám mohl Kladno nasměrovat za tříbodovým vítězstvím. Pár minut před koncem puk za brankáře Kiviaha nedostal. „Chybělo tam trochu šikovnosti i více času,“ litoval kladenský navrátilec.

Radek Smoleňák v dresu Kladna | Foto: Rytíři Kladno

Jaké jsou pocity z návratu do kladenského dresu?

Mám dobrý pocit z toho, jak jsme hráli jako tým. Žili jsme jako tým. Bylo v tom hodně dobrých věcí, na kterých se dá stavět. Moc jsem se těšil, že po dlouhé době budu zase hrát. Snažil jsem se hrát jednoduše, chodit soupeři do těla, prostě to, co bych měl dělat. Štve mě, že jsem byl dvakrát vyloučený. To byla moje chyba. Jinak mi kluci pomohli a mám z toho dobrý pocit. Mrzí mě závěr, kde jsme si zasloužili minimálně o bod navíc.

Co chybělo, aby bylo alespoň o bod více?

Na konci jsem mohl dát gól. Kdybych byl trochu šikovnější a měl o trochu více času, mohl jsem ho dát. Chyběla nám také větší střelba v přesilovkách a důraz kolem naší brány. Když to vyladíme, bude to dobré.

Zrovna vy toho o důrazu víte hodně, že?

Myslel jsem důraz u naší branky. Takhle jsme dostali dva góly z dorážky. Musíme tam pomoci beci i útočníci. Musíme soupeře sesekat, musí to lítat. Nemůže jakémukoliv týmu darovat takové šance.

Jaké bylo zažít si obnovenou kladenskou premiéru zrovna proti Hradci?

Spousta lidí mi to připomínala. Ráno to bylo divné, když jsem si říkal, že budu hrát proti Hradci, kde jsem strávil šest let. Když jsem přišel na zimák, už jsem to nevnímal. Soustředil jsem se na náš tým a na sebe. Po zápase zase můžeme být kámoši, ale na ledě jsem to nevnímal.

I bod vám pomohl k tomu, že jste se odpoutali od posledního místa…

Plzeň prohrála? Je samozřejmě fajn, že nejsme poslední. Sice je to klišé, ale my chceme koukat jen na sebe. Když budeme sbírat body, budeme stoupat tabulkou. A může nám být jedno, kdo jak hraje. Hrajeme jen sami proti sobě. Musíme koukat jen na sebe.

Všiml jste si kladenského transparentu?

Všiml. Nic takového jsem nečekal. Velký dík patří kladenským fanouškům, že na mě po tolika letech nezapomněli. Moc si toho vážím.

Fanoušci Kladna přivítali Radka Smoleňáka vtipným choreem.Zdroj: Jan Šejhl

Nezapomněli na vás ani Hradečtí, kteří si také připravili menší poděkování.

Toho jsem si nevšiml. S hradeckými fanoušky jsem měl krásné vztahy. Také jsem jim poděkoval a zamával.

Byly na ledě nějaké emoce právě ze soubojů s bývalými spoluhráči?

Hrál jsem zápas proti bílým. Takhle jsem to bral. Loučení bylo hodně emotivní. Hlavně první dva dny, kdy to na mě i na moji rodinu dolehlo. Pak to ze mě spadlo a jsem šťastný, že jsem zpět doma. Těším se, až se tu pořádně rozkoukám.

Jaké na vás dýchly vzpomínky na kladenském zimáku?

Je tu spoustu nových a předělaných věcí. Ale i spousta takových, které pamatuju od čtvrté třídy, kdy jsem do Kladna přišel. Když jsem šel na zápas, koukal jsem na halu. Po dlouhé době jsem měl husí kůži z toho, že se vracím tam, kde to vše začalo.