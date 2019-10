Radek Smoleňák vletěl do zápasu se svým mateřským Kladnem hodně divoce. Brzy servíroval Aleši Jerglovi krásný pas na první branku zápasu, poté přihrál ještě na třetí Richarda Nedomlela. Do toho stihl dvě vyloučení a vidět byl i ve zbylých periodách. A bylo mu jedno, že hraje proti kamarádům, jako vždy se jim zažíral pod kůži, až na něj publikum chvílemi pokřikovalo. Tomu se jen usmál a byl spokojen, že jeho Hradec vyhrál celkem v poklidu 5:2.

Radek Smoleňák | Foto: DENÍK/Michal Fanta

„Možná to vypadalo lehce, ale tak to nebylo. Kladno opravdu maká a jsou velmi pracovití, zvlášť na jejich malém hřišti. My měli super start a to nám začátek ulehčilo. Jsem rád za celý tým, že jsme to zvládli, hlavně po sobotním utkání, kdy jsme také fárali, ale chybami jsme o zápas přišli. Nebylo jednoduché vstát a zase jít do práce, jenže máme tři body a ty jsou zlaté, protože ostatní týmy to v Kladně nebudou mít jednoduché,“ říkal zkušený borec, který v kariéře prošel téměř celý hokejový svět.