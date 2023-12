/VIDEO/ Po osmizápasové sérii porážek se hokejové Kladno odpíchlo konečně k tříbodové výhře. Na domácím ledě udeřil tým kouče Oty Vejvody dvakrát ve druhé třetině a Litvínovu sám nepovolil ani gól. Hlavním hrdinou byl tak brankář Adam Brízgala, jenž pro Rytíře vychytal výhru 3:0 a čisté konto po více než roce a tři čtvrtě. V neděli jedou Rytíři bojovat o další body do Českých Budějovic.

Děkovačka Rytířů po vítězném utkání s Litvínovem. | Video: Jan Šejhl

Oba týmy dělil v tabulce propastný rozdíl 23 bodů, ale po reprezentační pauze už Litvínov v extralize zdaleka nezáří tak jako v úvodu soutěže. Toho Kladenští chtěli využít a povedlo se. Nečekaně před dost prázdným hledištěm, na čemž se promítla jak série porážek, tak hlavně sněhová vánice ochromující dopravu.

Paradoxně Kladenští nerozhodli v první třetině, kdy byli lepší, ale Sideroff ani Frolík s Kusým svoje šance nedali. Rozhodla až prostřední část, kde byli lepší už Severočeši, ale skvělého Brízgalu nepřekonali ani jednou a naopak po dvou akcích inkasovali. Nejdřív domácím vyšla přesilovka, kde Smoleňák předvedl, že umí kromě střílení branek také nějaké připravit a Pytlíkovi nabil zpoza brány dokonale. Pro mladého borce draftovaného New Jersey to byla pátá branka sezony, ale teprve první na domácím stadionu.

Když vzápětí předvedl Brízgala proti někdejšímu spoluhráči Hlavovi zákrok zápasu, udeřili domácí znovu. Melka udržel puk a po jeho akci pálil Dotchin, do jehož rány vložil hůl šikovně Procházka. Rozhodčí zkoumali vysokou hůl, ale snad poprvé v sezoně byl sporný verdikt rozhodnut v jejich prospěch. "Trochu jsme se na střídačce potili, jestli to byla vysoká hůl nebo ne. Vůbec jsem si nebyl jistý. Rozhodčí to uznali, je to zlatý gól. To už by bylo, kdy nám během čtyř zápasů neuznali tři góly," ulevil si se smíchem Martin Procházka.

Už několikrát v sezoně Kladno nadějný náskok ve třetí třetině ztratilo, a tak se možná někteří fanoušci klepali jako novoroční sulc, ale tentokrát se to nestalo. Hostující trenér Karel Mlejnek sice nasazoval bratrské duo Ondřeje a Davida Kašových pomalu ob střídání, ale obrana Rytířů až na zbytečný faul Dotchina v pohodě odolala.

V závěru lapil Brízgala střelu z křídla, Babka puk posunul Kusému a ten střelou do prázdné brány jistil domácí posvícení.

"Gratulujeme soupeři, že to po osmi prohrách urval. My mu to velmi zjednodušili. Dobré byly jen první tři čtyři minutky, pak jsme se nedisciplinovaností dostávali do potíží," uznal trenér Vervy Karel Mlejnek, jenž dobře ví, že jeho mužstvo není v dobré fázi. "Hrabeme se z toho, pracujeme v tréninku a uvidíme, co z pozice naší hry přinesou další dny. Bohužel, při třech posledních prohrách včetně kladenské byl náš tým bezzubý," dodal smutně.

Zdroj: Jan Šejhl

Domácí asistent Pavek Skrbek měl po dlouhých týdnech důvod k úsměvu, i když tradičně našel i chyby, které musí Rytíři vylepšit. "Přestože jsme věděli, jak má Litvínov nebezpečné hráče do útoku, tak jsme začali nedisciplinovaně dvěma fauly. Ale bylo dobře, že se nám povedlo přesilovky ubránit," ulevil si.

Další minus našel v pasáži po prvním gólu, kdy Kladno přestalo hrát. "Tradičně jsme vypnuli a šest sedm minut nás soupeř tlačil. Dostali jsme se z toho a ve třetí třetině se nám tentokrát na rozdíl od některých jiných zápasů dařilo držet protivníka v jeho třetině a nedovolit mu šance. Jsme rádi, tříbodové vítězství jsme už potřebovali," odfrkl si.

Rytíři Kladno – Verva Litvínov 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Branky a nahrávky: 27. Pytlík (Smoleňák, Klepiš), 35. Procházka (Dotchin, Melka), 59. Kusý (Babka, Brízgala). Rozhodčí: Úlehla, Veselý – Klouček, Šimánek. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváků: 2493.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Hejda, Ticháček, Martenet, Babka, Slováček – Tralmaks, Klepiš, Kusý – Sideroff, Pytlík, Frolík – Smoleňák, Melka, M. Procházka – Strnad, Jarůšek, Bláha.

Litvínov: M. Tomek – Zile, Zeman, Baránek, Šalda, Czuczman, Demel, Baláž – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Koblasa, Kirk, Abdul – Kudrna, Zygmunt, Maštalířský – Válek, Gut, Havelka.