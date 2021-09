Kladenští (nakonec hráli bez Jágra) litovali první třetiny, kdy byli nebezpečnější a přes obranu Vítkovic se dostávali poměrně snadno. Gól prostě nedali. Kubík jen na Stezku dokonce sám, ale vypálil slabě. Závar v oslabení také ostravský gólman ustál, když si na puk i sedl.

Na začátku druhé části kryl i pokusy Machaly a únik Krista, i když tam puk minul jeho tyčku jen o pár centimetrů. Pak už převzali iniciativu hosté, kteří se mnohem lépe drželi na puku a postupně si vytvořili řadu šancí. Kladenský brankář Bow se sice předháněl ve skvělých zákrocích, ale pak ho nachytala nenápadná rána Marosze, který vystřelil z otočky téměř od modré čáry.

Domácí hrozili z brejků a nejblíž vyrovnání byli po výpadu dvojky Račuk – Beran. První vypálil dobře, ale hosty spasil obránce Plášil, který nedovolil Beranovi dorazit puk do prázdné… Ve třetím dějství Pitule zblízka napálil břevno a jeho tým se rozehrál. Gólu se dočkal ve 47. minutě po výpadu dvojice Hlava – Plekanec a hala explodovala nadšením. Po chvíli ještě jednou, jenže pokus Krista mířil jen do tyče. Rytíři ve dvou přesilovkách vytvořili tři šance, ale Stezka hosty podržel a vzápětí hosté udeřili sami opět po nenápadné ráně od modré (Koch).

Závěr okořenila rvačka Račuka s Kanaďanem Flickem, který napadl Plekance. Rytíři vyzkoušeli power play, ale neúspěšně.

Trenér Kladna David Čermák litoval, že jeho tým nezískal ani bod. "První třetina byla vyrovnaná a měli jsme v ní několik závarů. Vítkovice tam měly taky šance a druhá třetina patřila jasně jim. Jsem rád, že jsme se poslední třetinu zvedli, ale v tom našem největším tlaku jsme dostali gól a už jsme to nedokázali srovnat," konstatoval smutně.

Jeho protějšek Miloš Holaň přiznal, že se mu zápas hodnotí dobře. "Ale je to teprve start. Všechno máme teprve před sebou, ale lépe se nám dýchá, když jsme to zvládli. Děkuji hráčům do kabiny," řekl.

Z Kladna přes lacinou branku ukázal kvality brankář Bow, v obraně vyčníval v přípravě slabší Dotchin, dobře mu sekundovali Baránek s Keharem. V útoku držel prapor Tomáš Plekanec, naopak Kanaďané hráli slabě. Víc vidět byli Račuk s Beranem, ti hýřili aktivitou.

V čem nebyl problém, to byli fanoušci. Z Kladna jich dorazilo tolik, že o dobrou atmosféru bylo postaráno. V čele voje byl kotel za brankou, ale ke skandování se přidávaly i obě hlavní tribuny.

Nyní čeká hráče jednodenní klid a pak jízda do Českých Budějovic. Loni byly slaboučké, ale hodně posílily a jsou favoritem nedělního zápasu.

Rytíři Kladno – Vítkovice Ridera 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Branky a nahrávky: 46. Plekanec (Hlava, Kubík) - 26. Marosz, 53. Koch (Dej, Marosz). Rozhodčí: Hejduk, Svoboda – Pešek, Malý. Vyloučení: 5:6, navíc Račuk (K) a Flick (V) na 5 min., bez využití. Diváků: 2016.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Donaghey, Baránek, Nilsen, Funk, Ticháček – Ciampini, Plekanec, Hlava – Kristo, Kubík, Machala – Račuk, Pitule, Beran – Hajný, Filip, Bílek.

Vítkovice: Stezka – Plášil, R. Polák, Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, Machů – Roberts Bukarts, J. Hruška, Svačina – L. Krenželok, Marosz, Fridrich – R. Bondra, Flick, Kalus – Bernovský, Chlán, Dej.

