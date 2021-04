Finále bez Kladeňáka nebude, dlouholetý obránce Třince Milan Doudera a tak trochu i Berouňák Martin Růžička si ho zahrají tradičně v dresu Ocelářů.

Ve Spartě a Boleslavi však hrají borci, kteří za Rytíře hráli ještě loni. Za holešovický klub Ladislav Zikmund a za Boleslav Jakub Strnad. Ani jeden neměl takový prostor na ledě jako mívali v Kladně, což je ale v mnohem silnějších klubech docela pochopitelné. Svoji pozici si ještě sami musí vylepšit.

Co se týče trenérů, oba působili po porážce hodně naštvaní, i to lze však pochopit. Hořava velmi stroze odpovídal na otázky novinářů jen pár minut a vlastně nic neřekl ("Prohráli jsme a jsme vyřazení, víc k tomu nemám."). Pateru pak naštvali rozhodčí, kteří Mladé Boleslavi neuznali branku v první třetině a podle hostů nezvládli ani další výroky.

"Série byla celá nádherná, je škoda, že to rozhodl někdo úplně jiný než hráči. Je škoda, že takhle zkazili celou sérii. Jak můžou rozhodčí čekat nějakou autoritu, když nedokážou vysvětlit to, na co se člověk ptá. Byla to naprostá arogance, nerozumím tomu. Třinec hrál výborně, my taky. Gratuluji Třinci k postupu. Je škoda, že to skončilo takovou černou kaňkou,“ zlobil se Pavel Patera.

Sérii nakonec rozhodl dlouhodobě elitní střelec Třince Martin Růžička, Berouňák, který část mládežnické kariéry strávil i v kladenském dresu.