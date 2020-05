S novou brankářskou jedničkou vstoupí litvínovští hokejisté do nové sezony. S týmem se začal od pondělí připravovat i ex-kladenský Denis Godla. Jak umí být sportovní život nevyzpytatelný? Godla přijel jako divák na poslední duel sezony, ve kterém Litvínov poslal Kladno do první ligy. Slovenský brankář sledoval zápas zraněný jen jako divák, smutnil, ale nemusel dlouho. Právě Verva se mu ozvala s nabídkou na jeho služby.

„Pár týdnů po sezoně se Litvínov ozval a došlo mezi námi ke komunikaci. Byl jsem opravdu rád, že to takhle vyšlo,“ říká pětadvacetiletý brankář, který se těší na spolupráci se špičkovým trenérem gólmanů Zdeňkem Orctem. „Už jsme si volali, vím, že je to kvalitní trenér. Je to super, moc se těším,“ usmívá se Godla, který ostatně zná i nového litvínovského trenéra Vladimíra Országha. Z reprezentace!

„Už se známe déle, je to super trenér – detailista. Všechno má propracované do detailu, všechna pásma, je velmi poctivý. Myslím, že to bude fungovat,“ hlásí nový gólman pod Krušnými horami, který stejně jako fanoušci věří, že se Litvínov po sezonách bídy prokouše do play off.

Litvínov bude pro slovenského gólmana novinkou, i když už si tady vlastně zachytal v prosinci a slízl výprask 1:4. „Proti Litvínovu to byl jeden z nejhorších zápasů. Hráli dost dobře, i když byli v tabulce dole. Poslední zápas jsem tady byl jako divák, odcházel jsem poražený a smutný a o pár týdnů později jsem rád, že se Litvínov ozval,“ usmívá se sympaťák Godla.