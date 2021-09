Proti Hradci Králové vše ovlivnil už úvod, kdy si Rytíři nechali dát od Radka Smoleňáka bleskový gól. „Připravovali jsme se na jejich začátek a pak dostaneme ve dvacáté vteřině gól… Od poloviny třetiny jsme se zlepšili, ale přesilovkou jsme si nepomohli, zato soupeř ano. Škoda, bylo to hratelné,“ litoval kladenský útočník Tomáš Pitule, podle něhož sice tým bránil lépe než v rozlétaném zápase v Budějovicích, ale zase byl marný dopředu. „Mrzí nás, že jsme si nesáhli na body už v prvním zápase, kdy jsme na Vítkovice měli. Pak vedete 2:0 v Budějicích a zase nemáte nic. Tak už si člověk říká, kdy ty body konečně přijdou,“ vyprávěl smutně Pitule, podle něhož se Rytíři drží hůř na puku v útočném pásmu a hlavně: na vytvoření šancí se mnohem víc nadřou.

Pitule mluvil také o chomutovském azylu. Na zápas totiž přišlo jen tisíc diváků a to je teprve začátek extraligy… „Nemá cenu se na to vymlouvat, věděli jsme to. Zázemí je tady výborné, ale co si budeme nalhávat, v Kladně by se nám hrálo lépe. Přišlo by víc lidí a je tam výborná akustika, která domácímu týmu pomůže. Ale brečet nad tím nebudeme,“ dodal Tomáš Pitule.