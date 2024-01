Další lekce z produktivity značí pro hokejové Kladno neblahý rekord. Na ledě Třince prohrálo už po dvanácté v řadě (0:5) a horší sérii Rytíři ani jejich kladenští předchůdci v minulosti nepředvedli. Paradoxně hosté nepodali na půdě trojnásobného mistra tak mizerný výkon, jen prostě nestřílejí góly a sami inkasují někdy hodně lacino.

Kladenští Rytíři hráli na ledě úřadujících šampionů z Třince. Nedali ani gól a padli 0:5. | Foto: Foto: Roman Mareš

Majitel klubu Jaromír Jágr u toho nebyl, tentokrát zůstal mimo sestavu. Možná ještě ladí nějakou posilu na rozhodující fázi sezony, přestupové okno se zavírá už dnes v půlnoci. Nebo je zraněný, unavený.

Poslední týdny jsou pro jeho klub ohromně složité. Nekonečná série porážek zdrtila tým psychicky, což bylo cítit i v Třinci. Ocelářům stačilo tak malinko, aby pohodlně vedli 3:0. Rytíři totiž dobře operovali v jejich pásmu, ale dát gól pro něj aktuálně vypadá jako neřešitelný úkol. Nastřelili i dvě tyčky, zato domácí šancemi nepohrdli.

Krásným pasem se po Melkově opakované hrubce při vyvážení puku blýskl třeba kdysi kladenský talent Martin Růžička. V osmatřiceti letech je tak dobrý, že ho po letech povolali do reprezentace. Bohužel Kladnu opory ve vyšším věku zdaleka tak dobře nehrají.

Boleslav dál utíká, Kladnu se baráž vrací jako bumerang

Třinec dával i šťastné branky jako druhou z úhlu a třetí po zkažené střele – tu si připsal jako premiérovou v kariéře mladíček Sikora.

Třetí dějství scénář zápasu podtrhlo: šance Tralmakse, ale gól domácí. Šance Klepiše, ale vzápětí gól domácí.

Takhle lehce už Třinec nikdy v téhle sezoně nevyhraje a pokud se kladenský tým nezvedne, může se stát, že vzhledem ke své aktuální situaci už v Třinci nikdy hrát nebude.

Ve Vítkovicích ještě ano, tam ho čeká duel v pátek.

"První třetinu jsme prohráli 0:1 a jednou jsme vytáhli jasný gól z čáry, ale zároveň jsme dvakrát trefili tyčku a asi třikrát byli sami před gólmanem. Do druhé části jsme vstoupili výborně, nepustili Třinec tři minuty ze třetiny, ale pak jsme dostali góly zpoza brány a po chybě. Nebylo po zápase, ještě jsme s tím něco chtěli udělat, ale gól jsme nedali,“ už se skoro opakoval na tiskové konferenci po utkání kladenský trenér Otakar Vejvoda.

Domácí Zdeněk Moták mu dal zapravdu. „My se chtěli zlepšit po první přestávce, ale kromě gólů se nám to vůbec nepovedlo. Chyběla ochota tlačit se do koncovky, vždyť kromě gólů jsme měli jen jednu střelu na bránu, zatímco Kladno dvanáct. Lepší to bylo ve třetí třetině, kdy jsme už výsledek dokonali,“ řekl Zdeněk Moták a byl rád, že Ondřej Kacetl udržel čisté konto.

Oceláři Třinec – Rytíři Kladno 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Branky a nahrávky: 5. Nestrašil (M. Růžička, Voženílek), 24. J. Jeřábek (Polášek), 26. Sikora (Čacho, Adámek), 44. Voženílek (Nestrašil), 48. Polášek (L. Hudáček). Rozhodčí: Hradil, Cabák – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 1:2, bez využití. Diváci: 5084.

Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek, Adámek – M. Růžička, Nestrašil, Voženílek – Kurovský, Vrána, Cienciala – Hrehorčák, L. Hudáček, M. Roman – Sikora, Čacho, Dravecký.

Kladno: Bow – Ticháček, Hejda, Nemčík, Slováček, Veber, Martenet – Tralmaks, Klepiš, Sideroff – M. Procházka, Melka, Smoleňák – Frolík, Jarůšek, Bláha – Vimmer, Babka.