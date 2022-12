Jaké bylo se po letech vrátit na mateřský led?

Hodně hezké. Užil jsem si hlavně čas s kluky, se kterými jsem tu vyrostl. To pro mě byla priorita.

Jaké vzpomínky se člověku vybaví po takovém návratu?

Vyrostl jsem tu, strávil jsem tu celé mládí do nějakých 21 let. Ten zimák znám. Kluci tu parádně zrenovovali zimák, ale pořád je to stejné. Takže to na mě padlo.

Po jak dlouhé době jste v Kladně?

Občas sem jezdím. Ale málo. Snad dvacet let jsem tu nebyl, ale v poslední době jsou mé návštěvy pravidelnější.

Potěšilo vás, že si na vás organizátoři vzpomněli s pozvánkou?

Samozřejmě jsem se těšil na kluky. Hokejově tu byly úplně jiné legendy. Ale s partičkou v kabině jsme zavzpomínali na staré příhody. To bylo moc fajn.

Prý jste přijel speciálně jen tuto exhibici?

Je to tak. Nemám to daleko. Mám to sem dvě a půl, tři hodiny. Tak to je úplně v pohodě.

Co jinak děláte?

Dělám hokejového agenta. Takže mám práce dost. Na Kladně mám i třeba Jirku Ticháčka. Ale zastupuji samozřejmě také svého syna.

Co říkáte na to, že se prosazuje jako gólmanská jednička v německé lize DEL?

On byl odjakživa šikovný. Ale dostat se do prvního týmu Berlína a chytat jako jednička… Sice se jim teď nedaří a padá to i na mladého gólmana. Ale tu pozici si zasloužil.

Jan Šejhl