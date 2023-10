Poprvé v nové sezoně se gólově prosadil Antonín Melka. A hned to byl gól důležitý. Na ledě Mladé Boleslavi třiatřicetiletý útočník zařídil důležité vyrovnání na 1:1. Kladno si pak zápas ještě zkomplikovalo, ale po trefě dvě minuty před koncem nakonec odváží cenné tři body. „Snad budeme bodovat i nadále,“ doufá Melka.

Důležité středočeské derby: Kladno (v bílém) hostilo Mladou Boleslav. Vpravo Antonín Melka | Foto: Roman Mareš

Konečně máte výhru za tři body. Jaká je to úleva?

Jsme rádi za první letošní tříbodové vítězství. Snad jsme to prolomili a budeme na to navazovat i nadále.

Sám jste si také dal první letošní gól…

Neměl jsem moc těžkou práci. Prochy (Martin Procházka) výborně vystřelil, gólman vyrazil jen puk přede mě a já už jen dorazil. Prochy to udělal nejlépe, jak mohl. Takže to už byl snadný gól.

Potřetí po sobě jste neudrželi vedení o dva góly. Kde je chyba?

Tentokrát to byly tři góly v přesilovkách. Připravovali jsme se na ně a stejně nám dali tři góly. Je to škoda. Při hře pět na pět jsme byli lepší. Musíme hrát víc v pěti a ještě lépe se připravit na oslabení.

Celkově se vám letos dařilo oslabení. V Boleslavi jste ale inkasovali v početní nevýhodě hned třikrát. Zahrál soupeř přesilovky lépe?

První gól se blbě odrazil. U druhého gólman neviděl. U třetího jsem měl já blokovat střelu. Prostě tři nešťastné góly po chybách. Celkově hrajeme oslabení dobře, ale ne vždy to vyjde.

Nakonec jste to ale zlomili a dali gól dvě minuty před koncem. Dá se popsat, jaká po tom byla nálada na střídačce?

Ani ne. Bylo to super, úžasné. Ale hned jsme se soustředili na to, abychom hráli dozadu. Boleslav hned odvolala gólmana. Dokázali jsme to udržet.

Hodně přispěla k výhře také čtvrtá lajna…

Když budeme počítat Smoliho góly z přesilovek, tak je to vlastně pravda (usmívá se). Je fajn, že nám to padá všem, že si i čtvrtá lajna dala gól. Super.

Je to zkušený hráč. Do přesilovek je výborný. Na ledě zakřičí, podrží puk. Je to přínos. Jsme za něj rádi. V kabině hodně mluví, je slyšet i na střídačce. Pomáhá to všem, hecujeme se. Je z toho dobrá atmosféra a je to celkově dobré.

Jan ŠEJHL