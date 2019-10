Jste hodně čerstvou posilou. Jak se vůbec seběhl váš příchod do Kladna?

Byli jsme v kontaktu, pak mi zavolal Jarda (Jágr) a dohodli jsme se velmi rychle – jeden, dva dny, než jsem šel na trénink a ve Zlíně už jsem chytal.

Dostal jste se i rychle do zápasu. Jaké to bylo?

Byla to jen chvíle, pár tréninků. Ale nebylo to nic těžkého, trénovali jsme jen jednoduché věci. I díky tomu jsme získali tři body.

Jaké máte po premiéře pocity?

Byl to pro mě první zápas po dlouhé době, takže jsem byl trochu v nejistotě, jaké to bude. Ke konci to bylo trochu těžší, ale dopadlo to a jsme rádi za body.

Mohl byste porovnat českou extraligu a třeba finskou ligu, kde jste strávil poslední roky?

Myslím, že na to je ještě brzy. Navíc je to začátek sezony. Ve Finsku jsem byl tři roky, takže to znám trochu lépe (usmívá se), tak bych to hodnotil až později.

V týmu jste se opět sešel s Martinem Réwayem, se kterým jste k bronzu dotáhli slovenskou dvacítku. Jak vnímáte, že tu vlastně máte známou tvář?

Do začátku je to jen plus. Když jsem v Kladně nikoho jiného neznal, Réwy mi pomohl. První dny jsme spolu i Lacem Romančíkem chodili na obědy a večeře. Takže mi to v Kladně trochu ukázali. Byla to pro mě pomoc a jsem rád, že si spolu můžeme zase zahrát.

V první třetině to vypadalo, že se rozehráváte pomaleji. Mohla za to i dlouhá cesta?

Tak měli jsme za sebou dlouhou cestu, do Zlína jsme vyráželi už ráno, takže to bylo… Ale jsme rádi, že jsme to v první třetině uhráli na 1:1. Pak už jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem.

V průběhu zápasu naskočil do domácí brány mladík Huf. Mohlo vám to pomoci?

Nevím, jestli to pomohlo, protože naskočil opravdu ve výborné formě a chytal fakt úžasně. Ten druhý gól mu vypadl, takže to pro nás bylo štěstí. Ale Huf určitě neměl špatný zápas.

Znal jste nějaké hráče domácích?

Viděl jsem soupisku, jména mi něco říkala, ale osobně jsem nikoho neznal. Takže jsem se určitě na nikoho nepřipravoval. Ale řekli jsme si pár věcí. Třeba jak vypadá jejich přesilovka, různé akce, kteří hráči se tlačí do brány, kteří jak střílejí. Ale to bylo tak všechno.

S jakými ambicemi vůbec do Kladna přicházíte?

Doufám, že když se dostaneme do pohody, tak bychom mohli atakovat desítku. Ale uvidíme, jak to bude. Sezona je dost dlouhá.

Jak jste zapadl do kabiny Rytířů?

Tam nebyl vůbec problém. Kluci jsou v pohodě.

Jan Šejhl