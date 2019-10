Byl by to asi zajímavější zápas, kdyby Kladeňáci proměňovali v první polovině zápasu alespoň některé svoje šance. Nedařilo se hlavně jinak dobře hrajícímu Valskému, na skvělém Bartošákovi si vylámal zuby i Zikmund a další hráči.

Co nešlo Rytířům, to se naopak dařilo domácímu superfavoritovi, který čekal na přesilovky a nich nekompromisně trestal. Hlavně kanonýr Tomáš Marcinko, jenž proti Lukáši Cikánkovi zaznamenal dokonce hattrick. Přesně mířil v klasické přesilovce (gólu zřejmě předcházel ofsajd, ale na ten se trenérská coach challenge nevztahuje), pak i ve dvojnásobné a nakonec při oslabení. To už bylo 4:0, protože v převaze mířil přesně také další kanonýr Hrňa. Pro vykreslení: nestíhajcí obránce Lakos byl za katrem třikrát a hloupý faul do tří předvedl Melka).

Po čtvrté brance se hosté trochu zlomili, ale pomohla jim přestávka, po níž Barinka narýsoval pas kapitánu Strnadovi a ten už velké posile třineckých v bráně nedal naději. Navíc se povedla krásná akce Redlichovi a po jeho vinglu se radovala nejen střídačka Kladna, ale i dost početný kotel fanoušků. Stále chybělo 12 minut, jenže Oceláři zapnuli a po souhře bratrů Kovařčíků a elitním průjezdu Vrány se zase vrátili do pohody.

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): "Ceníme si tří bodů, výhra se nerodila lehce. Dobře jsme do zápasu vstoupili, ale šancí jsme si nevytvářeli moc, bylo to z naší strany hodně nervózní. Pomohly nám góly v přesilovkách, uklidnily nás. V některých fázích druhé třetiny jsme hráli hodně dobře, v některých to až tak dobré nebylo. Hostující tým hrozil hlavně z brejků, kterých měl spousty a šance nevyužil. Kdyby nějaký nájezd proměnil, třeba byl zápas jiný. Ve třetí třetině jsme si vedení hlídali, až na dvě chyby, které jsme udělali. Vyhráli jsme zaslouženě, ale výsledek je pro Kladno krutý a neodpovídá obrazu hry. Hrálo velmi dobře, ztížilo nám to."



David Čermák (Kladno): "Do zápasu jsme vstoupili se zbytečně velkým respektem, nechali jsme Třinec hrát. Naštěstí nevyužil své šance, dal jen jeden gól. Na konci první třetiny jsme se zlepšili, v přesilovce jsme měli šance, které jsme bohužel neproměnili. Když Třinec zvýšil na 2:0, chtěli jsme hned dát taky gól a zbytečně jsme otvírali hru. Dostal se do vedení 4:0 a tam se zápas rozhodl."

Třinec – Rytíři Kladno 6:2 (1:0, 3:0, 2:2). Branky a nahrávky: 13. Marcinko (Gernát, P. Vrána), 24. Marcinko (M. Kovařčík, Kundrátek), 26. Hrňa (P. Vrána, Marcinko), 32. Marcinko (Adamský, D. Musil), 52. O. Kovařčík (M. Kovařčík, D. Musil), 52. P. Vrána (Chmielewski) – 42. J. Strnad (Barinka, Smetana), 48. Redlich (Machač, J. Strnad). Rozhodčí: Šír, Kubičík – Bryška, Hlavatý. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0. Oslabení: 1:0. Střely na branku: 39:30. Diváci: 5 400.

Třinec: Bartošák – Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Gernát, M. Adámek – Stránský, P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko, Dravecký – Adamský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň – Novotný.

Kladno: Cikánek – Lakos, Austin, Nash, Kehar, Barinka, Smetana – Valský, Stach, O‘Donnell – Melka, Réway, Zikmund – Redlich, Machač, Strnad – Hajný, Kaut, Bláha.