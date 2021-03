Pokud Sokolov ve středu uspěje na půdě Litoměřic, bude to právě on, který se ve čtvrtfinále utká s Kladnem. Má kvalitní tým a zatím drží kontakt s podobně stavěným celkem Litoměřic, který má stejně jako Západočeši v kádru pár zkušených borců a pak hodně nadějných mladíků.

Pokud by uspěly Litoměřice, narazí kladenští Rytíři na vítěze pátého zápasu série Třebíč - Slavia. V základní části Kladno s oběma mužstvy prohrálo i vyhrálo. Možná těžší by byla pro Středočechy Slavia. Na cestování sice ideální sok, ovšem s řadou borců, kteří prošli spoustou tvrdých bitev a hokej pořád umí. Navíc by se proti Kladnu bezesporu vyhecovali jeho bývalí hráči Petr Vampola, Daniel Kružík, Jiří Říha nebo Petr Kafka. K tomu velezkušený Jaroslav Bednář či jeden z nejlepších kanonýrů soutěže David Šmerha.

Slavia by ve čtvrtfinále byla asi nejtěžším ořechem pro Rytíře, ti ale za svým cílem budou muset překonat soupeře tři a někteří mohou být i silnější než pražský výběr.

Narazí Kladno nakonec právě na něj či někoho jiného?