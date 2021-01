Poruba přijela do Kladno už oslabena o některé hráče, které uvolnila v týdnu (Káňa, Dundáček) a do branky nečekaně postavila místo jedničky Muštukovse mladého Foltána. Ten ale v první třetině proti mdlým domácím neměl mnoho práce, navíc mu pomohl hodně důrazný tým před ním. To domácí obrana, v níž zatím scházel Američan Snuggerud, byla docela v permanenci. Zlobila zejména nejlepší formace hostů, Stloukalova, ale ke gólu se nedostala žádná strana.

Což se změnilo po přestávce a hned dvakrát na obou stranách. Kadno dvakrát vedlo, ale pokaždé si náskoku málo vážilo. Navíc Poruba si minimálně vyrovnaný stav zasloužila.

První góly od sebe dělilo neuvěřitelných šest vteřin. Hezkou akci Račuka zakončil přesně Guman, ale hned po buly Sikora vymáchal celou obranu Kladna a Raška pohodlně srovnal. Ve 34. minutě sílil tlak hostů, ale z nenápadné akce tečoval Pitule ránu Frye a Rytíři podruhé slavili. Doplatili však na fauly. Po Gumanovi musel na trestnou i Plekanec, který přehnal naražení Hudečka na mantinel a Poruba dostala výhodu minuty a půl dvojnásobné přesilovky. Tu využil tři vteřiny před jejím skončením dokonalou tečí Stloukal.

Ve třetí části trefil Zacharčuk modré břevno a konečně odstartoval pasáž, v níž bylo Kladno o něco lepší. Tlaku sice nevyužilo, ale šest minut před koncem chyboval hrubě Jáchym, Guman předložil puk Maroszovi a ten zblízka rozhodl.

"Do zápasu jsme šli s cílem získat tři body. Přijel dobrý soupeř, a tak to byla příprava na play off. Nicméně výkon to úplně dobrý nebyl," uznal trenér Kladna David Čermák, podle něhož se mužstvo dvakrát nechalo zbytečně připravit o náskok. "Nejdříve tam byla velká nekoncentrovanost a pak zbytečný faul. Pozitivem je, že jsme zápas ve třetí třetině strhli na svou stranu," našel klad trenér Rytířů.



O případném pohybu v kádru toho mnoho říci nechtěl. Ani to, jestli neodejde nějaký obránce, jichž má Kladno aktuálně jedenáct. "Máme víc obránců, ale nehraje ani juniorka a v případě, že přijdou v play off zranění, není kam sáhnout. Ještě se rozhodneme," řekl Čermák a co se týče útočníků, naznačil, že pokud by se nějaké zajímavé jméno objevilo, je možné, že o něj Rytíři zabojují.



Hostující trenér Martin Janeček byl s výkonem Poruby spokojený, méně s výsledkem. "Jsme zklamaní, protože jsme se na zápas poctivě připravovali a dařilo se nám. Bohužel rozhodla drobná ani ne chybička, ale spíše nehoda, kdy nám soupeř chytil puk ze vzduchu a zužitkoval to, nás stálo tři body. Takový je hokej, ale jinak hráčům nemůžeme dát jedinou výtku," řekl Martin Janeček.

Rytíři Kladno – HC Poruba 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)



Branky a nahrávky: 23. Guman (Račuk, Marosz), 34. Pitule (Frye), 54. Marosz (Guman) – 23. Raška I (Sikora), 38. Stloukal (T. Jáchym, Korkiakoski).

Rozhodčí: Zavřel, Bejček – Podrazil, Dědek.

Vyloučení: 4:3, navíc Plekanec (K) na 10 min.

Využití: 0:1.

Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, V. Sorokin, S. Zacharčuk, Kehar, Suchánek – Melka, Plekanec, Jágr – Guman, Marosz, Račuk – Kubík, Machač, Bílek – Hajný, Pitule, Hlava.

Poruba: Foltán – T. Voráček, Urbanec, Teper, Slavík, Szathmáry, Kozák, Žovinec – Špaček, Toman, Kanko – Raška I, Hudeček, Sikora – Korkiakoski, T. Jáchym, Stloukal – Pořízek, Klíma, Endál