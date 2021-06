Rytíři měli dosud na soupisce jen dva obránce, osmnáctiletého Jiřího Ticháčka a od minulého týdne Marka Baránka, jehož získali po jeho návratu z Košic. Teď přibyli další dva. Zkušený matador Jakub Suchánek řečený Sege přišel do Kladna až v uplynulé sezoně z Českých Budějovic, kde nepřistoupil na snížení platu. A zásadně přispěl k návratu Rytířů do extraligy. Nejen důležitou brankou v šestém finálovém zápase na ledě Jihlavy, ale hlavně nesmlouvavou hrou, silou, důrazem, i dobrou rozehrávkou.

O deset let mladší Martin Kehar hraje v Kladně už mnoho let od doby, kdy jako mladík přišel z mateřského Benešova. Dlouho měl místo v sestavě jisté, dokonce i v bojích o extraligu před dvěma lety a poté i v nejvyšší soutěži. Ale v uplynulém ročníku o něj přišel, konkurence v obraně Rytířů byla nejvyšší za poslední roky. Navíc Kehar nehrál nejlepší sezonu, po sestupu Kladna z extraligy jakoby to nebyl on. K plusům může řadit veledůležitý gól do sítě Slavie ve druhém utkání čtvrtfinále play off. Poté se zranil a do sestavy se už nevrátil. Kehar nedohrál kvůli zranění ani baráž v roce 2019, a tak si neužil ve výstroji ani jednu postupovou oslavu.

Ani power forward určený na špinavou robotu - Jakub Hajný u rozhodujících zápasů Rytířů v uplynulé sezoně nebyl. Také on byl zraněn, jinak by asi v sestavě nescházel. Hajného Kladno neangažuje kvůli vstřeleným brankám (loni dal 4), ale kvůli dobré práci na obou koncích ledové plochy a koneckonců i k ochraně svých hvězd, Hajný totiž umí i sundat rukavice, pokud je to nutné.