Jeden z nejhorších výkonů v sezoně předvedli hokejisté Kladna po reprezentační pauze na ledě Brna. Zejména první dvě třetiny to vypadalo, že na ledě jsou jen hráči Komety a zaslouženě vyhráli 8:1. Hattrickem se zaskvěl Tomáš Vincour.

Kometa Brno (v bílém) zdolala doma Kladno. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Kladenští ztrácejí náskok na poslední Mladou Boleslav, která smetla Litvínov a ztrácí na druhý středočeský klub v soutěži už jen dva body. Dole jsou ještě Vítkovice, které nehrály, každopádně svěřenci trenéra Otakara Vejvody musí v neděli doma s Plzní hodně zabrat, na body čekají už čtyři utkání v řadě.

V Brně mohli snít o dobrém výsledku maximálně v první třetině, ale i tu prohráli bombou obránce Gazdy, jemuž se proti Kladnu ohromně daří. Potvrdil to ještě jednou brankou ve druhé části, která už domácím vyšla i střelecky a Brízgalu překonali hned třikrát.

Kladenští trenéři, mezi nimiž chyběl Jakub Voráček a nahradil ho Jiří Burger, tak zkusili do poslední třetiny vyslat do brány Kanaďana Bowa, ale i on po nadějném úvodu svého týmu čtyřikrát inkasoval. Na druhé straně vstřelil čestný úspěch hostů Jakub Klepiš.

„Co stálo za naším debaklem? Kdybych mohl být sprostý, budeme tady dlouho,“ ucedil kladenský Jakub Klepiš a pokračoval: „Vymlouvat se na to, že v reprepauze jsme nehráli je blbost, protože oni také nehráli. Na cestu se vymlouvat také nemůžeme. Podali jsme trapný výkon a je to ostuda,“ nešetřil Klepiš tým.

Kometa slaví sedmdesátiny klubu a Rytíři jí k tomu hráli „slušného“ sparringpartnera, přitom v minulé sezoně v Brně zahráli slušné partie. K takové měli tentokrát strašlivě daleko.

Dokáží se do neděle zvednout?

Trenéři po utkání:

Otakar Vejvoda (Kladno): Zaostávali jsme ve všem hned od první minuty. V bruslení, bojovnosti, chytrosti. Nemám k tomu co dodat. Brno bylo lepší ve všech aspektech - má dobré mužstvo. Dobře proti nám hrálo i první zápas. Tentokrát jsme jim to ale ulehčili ztrátami puku, ze kterých Brno mělo ani nevím kolik úniků dva na jednoho. Po pátém jsem to přestal počítat.

Jiří Otoupalík (Brno): Vstoupili jsme do utkání velice dobře. Měli jsme dobrý pohyb. Hned ve druhé minutě jsme šli do vedení. Pak nás přibrzdilo čtyřminutové oslabení. Třetina se dohrávala vyrovnaně. Dobře jsme ale vstoupili i do druhé třetiny, ve které jsme dali tři góly. Ve třetí třetině už jsme výsledek navýšili. Jsou to důležité tři body a jsme za ně rádi.

Kometa Brno – Rytíři Kladno 8:1 (1:0. 3:0, 2:1). Branky a nahrávky: 2. Gazda, 25. Gazda (Zbořil, Marcinko), 33. Marcinko (Ščotka, Lintuniemi), 35. Vincour (Kos, Marcinko), 47. Vincour, 48. Okál (Flek), 59. Vincour (Kos), 60. Lintuniemi (Moses) – 55. Klepiš (Dotchin, Hejda)). Rozhodčí: Kika, Obadal – Axman, Lederer. Vyloučení: 5:5, navíc Kučeřík na 5+OK. Využití: 2:0. Diváků: 7145.

Brno: Furch – Lintuniemi, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga – Moses, Cingel, Pospíšil – Kos, Marcinko, Vincour – Flek, Holík, Zaťovič – Kratochvíl, Zbořil, Okál – Boltvan.

Kladno: Brízgala (41. Bow) – Hejda, Dotchin, Martenet, Ticháček, Slováček, Veber – Tralmaks, Klepiš, Sideroff – Frolík, Pytlík, Jarůšek – Smoleňák, Melka, M. Procházka – Bláha, Babka, Strnad.