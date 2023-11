Když hokejisté pražské Sparty dorazili do Kladna v září, dostali se do vedení už po 53 vteřinách. V pátečním kole extraligy Kladno Spartě hořkou pilulku oplatilo už v čase 0:27. Sparta ale rychle stav obrátila. „Že jsme je naštvali?“ smál se kladenský útočník Antonín Melka. Pak ale musel zvážnit. „Začátek byl super. Pak ale nesmíme přestat hrát,“ rozčiloval se Melka, který mohl Kladno za stavu 1:1 poslat Kladno opět do vedení.

Antonín Melka | Foto: Bohumil Kučera

Na jednu stranu dvě třetiny nebyl výkon z vaší strany nic moc, na druhou konečný výsledek jen o gól. Jak byste to zhodnotil vy?

Je to pravda. Dvě třetiny jsme hráli špatně, byli jsme horší. V kabině jsme si k tomu něco řekli a třetí třetina byla úplně jiná. Chyběl nám jeden gól. Můžeme být rádi, že to po čtyřiceti minutách bylo jen 1:3. Třetí třetina byla diametrálně jiná. V neděli s Libercem musíme na poslední třetinu navázat.

Přitom začátek byl slušný a už po 27 vteřinách jste vedli.

To vyšlo výborně. Chcete dát gól na 1:0. Ale pak nesmíme přestat hrát. Nedělali jsme, co jsme měli. Sparta je natolik zkušená, že to potrestala. Hráli jsme špatně i oslabení. Na to se musíme zaměřit. S Libercem musíme bodovat.

Krátce po vyrovnání na 1:1 jste mohl Kladnu vrátit vedení. Co tomu chybělo?

Jel jsem na brankáře sám. Chtěl jsem to trefit pod vyrážečku. Chtělo to dát trochu níže, ale puk se mi postavil. Chybělo trochu štěstí. Nedá se nic dělat. Ve třetí třetině jsme měli spoustu šancí. Musíme něco do brány dorvat. Dát ošklivé góly.

Obrazem: Rytířům famózní start nestačil, Spartě v derby těsně podlehli

Váš útok se zdál hodně dobrý. Pomohlo tomu i vaše zrychlení v rohu?

To jsou moje osmičky (směje se). Snažím se to dělat i v tréninku. Proti Spartě mi to vycházelo. Je potřeba to víc házet na bránu. Musíme využít Smoliho (Radka Smoleňáka), který je v předbrankovém prostoru výborný.

Co se změnilo před třetí třetinou?

My hráči jsme si k tomu něco řekli. Ti starší si vzali slovo. Řekli jsme si, že takhle to nejde. A pomohlo to. Hráli jsme pak lépe.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Teď asi budete chtít výkon přenést do zápasu s Libercem, že?

Přesně o tom jsme si v kabině říkali. Když budeme hrát tak, jako ve třetí třetině, budeme bodovat. Spartu jsme přehrávali, byli jsme lepší. Musíme takhle pokračovat.

S Pardubicemi jste sice prohráli, ale hráli jste opravdu dobře. Dá se to se Spartou srovnávat?

Nehráli jsme náš hokej. Chybělo tomu to, v čem jsme dobří – bojovnost, nasazení, dobré bruslení. Ale ukázali jsme si, že když hrajeme to, co máme, tak můžeme hrát s každým.

Se Spartou jste za posledních deset let v Kladně vyhráli jedinkrát. Nelíbí se vám její hra?

Asi ne. Nás to hrozně štve. Přijde spousta diváků. Sparta je velký rival. Chtěli bychom je porazit. Tak snad se to povede někdy jindy. Třeba v play-off.