Kde byl rozdíl mezi oběma týmy? Odehráli jsme špatný zápas. Liberec dal tři góly z toho, že to domlátil na brankovišti. Chyběly nám tyhle špinavé góly. Nemůžeme to hrát na krásu, musíme jít tvrdě do brány. To proti Liberci prostě chybělo.

Neprojevila se na vás třeba únava z Hradce Králové, kde vás domácí opravdu vyšťavili?

To si nemyslím. Všichni jsme dobře zregenerovali. Sám jsem se cítil fyzicky v pořádku. Chtělo to dotáhnout se na kontakt a pak už se mohlo stát cokoliv.

Byl jste u prvního gólu Liberce. Co mu předcházelo?

Špatně jsem počítal, špatně jsem koukal do prostoru. Koukal jsem na hráče před sebou a úplně zapomněl na toho za mnou. Takže první gól jde za mnou.

Párkrát jste mohli snížit na rozdíl jediné branky. To by vás asi ještě vrátilo do hry.

Bohužel se to nestalo. Musíme se z toho poučit a příště jít do toho, že ty góly dáme.

S Libercem jste letos zahráli vyrovnané partie, ale neobrali jste ho ani o bod. Je to soupeř, který vám nesedí?

Všechny zápasy byly hratelné, ale vždy tomu něco chybělo. Liberec je zkušený tým, co si umí vedení pohlídat.

Skvěle jste odehráli lednové zápasy, tentokrát to nevyšlo. Co se musí vrátit, abyste příště zase bodovali?

Všechno to začíná od vstupu do utkání. Neodehráli jsme to tak špatně na to, že jsme prohráli 1:3, chyběly tomu ale důležité detaily. Přesto si myslím, že jsme na správné cestě, na dobré vlně. Proti Liberci se bodovat nepovedlo, ale to hodíme za hlavu.

V útoku se představil obránce Cody Donaghey. Umíte si představit, že byste i vy naskočil vepředu?

Upřímně nevím. Ale Cody se toho zhostil po dvou měsících, co nehrál kvůli zranění, fantasticky. Předvedl velmi dobrý výkon. Sebe si ale vepředu představit nedovedu.

Před pár dny vyběhla informace, že by se v létě mohlo dohrát juniorské mistrovství světa. Děláte si na něj zálusk?

Jasně, doufám v to. Jestli dostanu pozvánku, tak bych za to byl určitě rád.

Jan Šejhl