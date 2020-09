V Kladně měla Slavie triumf v kapse prakticky už po první třetině, kterou vyhrála 3:0. Otevřený zápas zvládla hlavně v zakončení, navíc brankář Michaljlov působil daleko jistěji než domácí Košarišťan. Toho propálili ostrými ranami Kuťák a Vlček a nakonec se trefil v sólovém úniku i ex-kladenský ještě loni miláček tribun Vampola. Slavia tak ze sedmi střel na bránu vyprodukovala tři branky a čekalo se, zda její zkušenější tým nezačne náskok bránit.

Což se sice stalo, ale loňský král ligových kanonýrů Šmerha asi ještě teď neví, proč netrefil prázdnou bránu na 0:4. Místo toho domácí důrazem dotlačili puk za Michajlova, který se zlobil, že před zakončením Š. Bláhy do něj Hajný štouchl. Gól ale platil a Rytíře mohl ve stále nervóznějším utkání plném faulů dostat ještě blíž na dostřel Američan Frye. Jenže Michalov mu jeho první českou branku nedovolil.

Už po pětatřiceti vteřinách třetího dějství ale Kladno ožilo, když Kubík chytře vybídl ke snadnému zakončení Melku a bylo to 2:3. A Slavii bylo úzko, zejména při dvou po sobě jdoucích oslabeních, které však přečkala. Stejně jako nájezd Kubíka, který trefil v gradující koncovce tyčku.

Jsem dřevák, měl jsem kromě gólu tři čtyři další šance. nesmíme začít hrát až po první třetině," litoval střelec poslední domácí branky Antonín Melka.

Hosté mohli náskok několikrát v brejcích potvrdit, ale Košarišťan už chytal skvěle a dostal svůj tým do power-play. V té však ujel kladenský odchovanec Kružík a místo gólu nesobecky přihrál Bednářovi, který potvrdil pražský triumf. Ten si nejvíc vychutnal Petr Vampola, jemuž kladenský kotel přes prohru připravil potlesk na otevřené scéně.

"Jsem maximálně spokojen s výkonem i výsledkem a hráčům patří velký dík za předvedený výkon," řekl spokojený trenér Pražanů Martin Štrba.

To domácí David Čermák byl naštvaný, že jeho tým začal hrát příliš pozdě. "Hokej se hraje šedesát minut a my s bídou hráli třicet," koulel Čermák zle očima a dodal, že týmu chybělo v úvodu vše. "Přitom chceme hrát každý zápas od začátku aktivně, ale my nedobruslovali soupeře, nedohrávali souboje," dodal zklamaný kladenský kouč.



Příští zápas by Kladno mělo odehrát v sobotu 19. září ve Vsetíně.

Rytíři Kladno – Slavia Praha 2:4 (0:3 1:0, 1:1).

Branky a nahrávky: 32. Š. Bláha (Pitule, Hajný), 41. Melka (Kubík, Kehar) - 8. Kuťák (Kružík, Jaroslav Bednář), 10. Vlček (Vampola), 19. Vampola (Gaspar), 60. Bednář (Kružík). Rozhodčí: Zubzanda, Jechoutek – Štofa, Flegl. Vyloučení: 11:12, bez využití. Diváků: 1790.

Rytíři Kladno: Košarišťan – Kehar, Zelingr, Frye, Mikliš, Ticháček, V. Sorokin, Štochl – Kubík, Plekanec, Melka – Bílek, Račuk, Guman – Hajný, Pitule, Š. Bláha – Hlava, Šapovaliv, Filip.

Slavia: Michajlov – Hejda, J. Novák, Gaspar, Veber, D. Krejčí, Antoš, Steinocher – Vlček, Vampola, Šmerha – Kuťák, Jaroslav Bednář, Kružík – M. Ondráček, Všetečka, Šteiner – Havrda, Slavíček, Jar. Brož.