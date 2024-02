Kladenská sestava a v ní Zdeněk Nedvěd? Ne, to nejsou slavná sedmdesátá léta, kdy Kladno bralo mistrovské tituly, nebo přelom století, kdy pořád patřilo k tradičním účastníkům nejvyšší soutěže. Teď se klub topí problémech. Nejen ve dlouhé sérii proher, ale i personální nouzi, kdy po zápase s Vítkovicemi dostali trest hned čtyři Kladeňáci. Proto v útoku dostal prostor Zdeněk Nedvěd nejmladší, jehož dědeček pomohl Kladnu ke čtyřem titulům a tatínek si zahrál i NHL. Pro Kladno je to tak první dynastie, ze které za první tým nastoupily už tři generace.

Hokejová extraliga, Kladno (v modrém) hostilo Liberec. Útočí Zdeněk Nedvěd | Foto: Foto: Roman Mareš

Když odmyslíte další kladenskou prohru, jaký byl pro vás první zápas mezi dospělými?

Je to neskutečné. Splnil se mi takový sen. Zprvu jsem byl rád, že jsem dostal šanci nastoupit i takhle, když se Kladnu nedaří. Bohužel dojem pokazila oslabení, kterých bylo hodně a ze kterých jsme dostali góly. Pak už to s námi táhlo.

Z čeho mohlo pramenit tolik vyloučení?

Možná přemotivovanost. Vážně nevím. Možná je to tím, že tu sérii proher chceme přetnout.

Na premiéru jste dostal i celkem hodně prostoru ve hře. Jak si té důvěry vážíte?

Toho si cením hodně. Dospělý hokej a extraliga obzvlášť je něco úplně jiného. Jsem rád, že jsem mohl odehrát celý zápas. Bavilo mě to a byla to dobrá zkušenost.

Jak velký to byl skok z juniorské soutěže?

Je to nejlepší česká liga, nejlepší hráči, vše rychlejší. Jsem rád, že si na to můžu navyknout, aby mě to posunulo dál.

Co to mladému klukovi dá?

Hodně zkušeností. Přineslo mi to motivaci, abych na sobě makal ještě víc, abych s borci stačil.

Víte, proč jste byl vybrán do A-týmu?

Přišlo dost stopek a nějaká zranění. Tak trenéři sáhli mezi juniory a vybrali mě. Jsem za to rád. Je možné, že nastoupím i v pátek. Byl bych za to rád. Udělám pro to všechno, abych mohl hrát za A-tým.

Jste pokračovatel slavné hokejové rodiny. Jak to brali váš tatínek a dědeček?

Oba dnes přišli a byli rádi, že jsem hrál. I díky nim hraju hokej. Díky tomu jsem tu mohl být a odbýt si debut v extralize.

Kdo radil víc?

Asi táta. Přeci jen mě donedávna i trénoval. Něco odehrál v NHL. I od dědy samozřejmě přišly rady. Jsem za to vděčný.

Po letech se v kladenské sestavě objevila bok po boku jména Vimmer a Nedvěd. Dědečkové vás obou jsou členy Síně slávy kladenského hokeje. Proběhlo něco mezi vámi i v tomto duchu?

Od začátku sezony hrajeme spolu v juniorce. Štěpán je super kluk. Známe se dlouho. Jsem rád, že jsem mohl hrát v lajně s ním. Mohli jsme být živější lajna a trochu pomoci.

Štěpán Vimmer si odbyl svůj debut nedávno. Dával vám rady, jak se s tím popasovat?

Něco tam proběhlo. Ale to i od táty a od dědy. Ale i od Smoliho a dalších spoluhráčů, kteří mi poradili, na co si dát pozor.

Jak vůbec pozdraví devatenáctiletý kluk v kabině, kde sedí zkušení mazáci?

Už jsem s kluky chodil na trénink dřív. Když někdo chyběl, volal mi pan Vejvoda, jestli bych mohl přijít. Takže jsem je znal a v kabině už jsem se se všemi pozdravil „ahoj, ahoj“. Kluci už mě znali a pomáhali mi. A byli i rádi, že jsem mohl nastoupit proti Liberci.

