Proč vlastně ke změně došlo? Na diskusním fóru si někteří dokola stěžovali, že mají koupené sedačky v horní řadě tribuny Sever a lidé za nimi, kteří mají levnější vstupenku ke stání, jim vadí. Občas do nich prý zezadu kopnou (nebo do sedačky), občas prý polijí pivem. „Tyhle signály jsme měli, probírali jsme je i na schůzce s fanoušky v listopadu. A nakonec byl tohle jeden ze tří důvodů, proč jste tam posílili pořadatelskou službu a stání tam zakázali,“ řekl Deníku marketingový manažer Rytířů Martin Špaček.

Další dva důvody přidal tiskový mluvčí Lukáš Jůdl: „První je cenová politika klubu, který chce zajistit lidem, kteří si koupili nejdražší vstupenku, odpovídající výhled a komfort. A za třetí jde o bezpečnost - ochoz je únikovým prostorem,“ jasně říká Jůdl.

On i Martin Špaček potvrzují, že hlasy mají z obou táborů. Někteří nadávají, jiní jsou spokojeni. „To jsme však čekali, sto lidí – sto chutí. Volal mi člověk, který chodil na hokej iks let a teď prý nebude, což mne mrzí, protože si vážíme každého fanouška. Jiné ohlasy jsou ale naopak pozitivní,“ říká Špaček.

A tak se na nejhezčích místech na ČEZ stadionu odteď stát nebude, což je škoda hlavně pro klub, protože právě místa nejvýš na tribuně Sever jsou skutečně v podstatě nejlukrativnější a možná by bylo pro klub výhodné je zpeněžit lépe, než je hned úplně rušit. „Uvidíme do budoucna, i my jsme o tom přemýšleli. Kdyby se místa oddělila třeba kovovou zábranou, možná by využít šla,“ uvažuje Lukáš Jůdl.

Co je dalším diváckým problémem kladenského ČEZ stadionu po rozsáhlé rekonstrukci, jsou kromě chvílemi příliš silné hudbě hlavně nová ochranná plexiskla. Lidé, kteří si koupili vstupenky do nejnižších pater, viděli hůř i dříve, ale nyní je situace ještě horší, plexi je hodně a zkreslují výhled na zápas. „Reagovali jsme na to a odstranili plexi kolem lavičky trestoměřičů, možná to uděláme i mezi střídačkami, abychom divákům zajistili co nejlepší komfort. Nicméně ta plexi tam být musí, jsou nastavena přesně tak, abychom splňovali podmínky pro získání extraligové licence,“ dodal Lukáš Jůdl.

Každopádně ti, kdož si koupí vstupenku na stání, musí od nynějška chodit do kotle fanoušků za bránu, jinam to je možné pouze na sezení.