Vojtěch Šilhavý je pětadvacetiletý hokejový útočník původem z Kladna, který už čtyři roky hraje za kdysi slavný Vsetín. V Kladně sice prošel celou mládeží a dostal šanci v extralize a pak i I. lize, ale nakonec o jeho služby stáli více jiní a ve Vsetíně tohoto bojovníka cení - zásadně jim pomohl při postupu do I. ligy. Vojta hraje hokej od svých čtyř let, tedy celkem 21 roků (z toho sedm mezi dospělými). Současný nouzový stav prožívá v bytě v panelovém domě a úplně sám.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Karanténa omezila život určitě hodně. Už z pohledu, že se nedohrála sezona , kde jsme měli se Vsetínem ty nejvyšší cíle. Každopádně se dá sportovat i z domova, i když je to s určitými omezením.

Jak se udržujete v kondici?

Po rozpuštění sezony jsem týden nic moc nedělal a sledoval, co se různě děje. Teď momentálně si chodím zaběhat a nebo si jedu nějaké tréninky podle youtube.

Jaký domácí trénink byste doporučil/a všem?

Tohle je individuální a každému vyhovuje něco jiného. Já bych osobně doporučil podle své preference se podívat na youtube a tam člověk najde spoustu tréninků, které se dají dělat v domácím prostředí.

Co vás karanténa naučila?

(smích) … Karanténa mě naučila šít, když jsem se rozhodl šít roušky, ale ty nedopadly podle představ a já říkám, že i snaha se cení. Uklízení mi šlo i předtím, ale přece jen jsem vygruntoval celý byt maximálně, jak to šlo. Spíš jsem si trochu vylepšil manuální zručnost při skládání skřínky, které dopadlo nad očekávání.

Roušku jste si ušil/a vlastní nebo jste ji dostal/a. Případně od koho?

Roušky jsem si ušil, ale jak jsem říkal tak to úplně nedopadlo. Pak mi nabídla babička, že její sestřenice šije krásné roušky. Ušila mi jich pár, které jsou krásné.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Určitě se těším na trošku volnější pohyb a především na to, že se zpátky vrátím k tomu co dělám od svých čtyř let a co mám tak rád. Už aby to bylo co nejdříve a tohle období bylo minulostí.