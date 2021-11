První střídání za Kladno a hned jste se ocitl v šanci. Předpokládám, že tím se chcete prezentovat i nadále, že?

Určitě, řekl jsem si, že nebudu nic vymýšlet. Chtěl bych hrát co nejjednodušeji, tlačit se do brány. Mohlo to být ještě lepší. Škoda, že jsme nedosáhli na nějaké body.

V první třetině to vypadalo, že vám nejedou nohy. Bylo tomu tak?

Těžko říct. Sráželi jsme se sami hloupými fauly. Nebyli jsme horším týmem. Až na ty fauly. Na oslabení chodí pár hráčů, spousta hráčů pak není v tempu. Ale při rovnovážném počtu hráčů jsme nebyli horším týmem.

Vy patříte právě mezi ty hráče, kteří se při přesilovkách či oslabeních na led moc nedostanou. Vychladl jste hodně?

Pro žádného hráče to není komfortní situace. Každý hráč si ale s tím musí umět poradit, být nachystaný na každé další střídání. Vůbec neřešit věci okolo. Snažil jsem se to tedy nevnímat.

Olomouc hraje důrazně, zatímco vás mají fanoušci zafixovaného spíš jako technického hráče. Jak vám olomoucký styl vyhovoval?

Už jsem s Olomoucí pár zápasů odehrál, tak jsem rozhodně věděl, co čekat. Ten fyzický styl mají výborný, v sestavě mají silové a vysoké hráče. Ale nedělá mi to problémy. Možná naopak je lepší, když si člověk udělá souboje a víc se dostane do tempa. Snažím se toho využít.

Přinesl jste do čtvrté lajny ke Kristovi s Ciampinim vítané oživení. Jak se vám s nimi hrálo?

Vůbec nebudu hodnotit své spoluhráče, od toho tady nejsem. S kluky jsme si na tréninku něco řekli, snažíme se hodně komunikovat. Chtěli jsme hrát jednoduše. Jako čtvrtá lajna jsme chtěli na ledě lítat, dohrávat souboje. Vše, co šlo, cpát na bránu. A docela se nám to dařilo. Jen škoda, že jsme nedali nějaký gól.

V závěru jste sahali po bodu. Co tam do vyrovnání chybělo?

Už jen ten gól. Šance jsme na něj měli. Ve třetí třetině jsme se všichni dostali do tempa, nebylo tam tolik oslabení. Škoda, že se nám to nepovedlo dotáhnout alespoň do prodloužení. Ale nic se neděje. Hrajeme až další neděli. To nás čeká Plzeň. To je strašně kvalitní soupeř a musíme se na to nachystat. Tam to bude hodně o bruslení a soubojích. Když se tam do hry nedostaneme od začátku, tak těžko nějaký bod urveme.

V Plzni jste prožil dosud nejlepší roky kariéry, takže hned ve druhé zápase za Kladno vás čeká pikantní souboj.

Jsem rád, že jsem si to tehdy odbyl za Vítkovice. Hned první zápas po přestupu jsem hrál proti Plzni. Bylo to takové těžší. První třetinu jsem na to myslel, ale už vím, co od toho můžu očekávat a budu daleko lépe připravený. Moc se těším, že si zase v Plzni zahraju. Mám tam stále známé spoluhráče, ale pojedu tam jako soupeř a udělám vše pro to, abychom tam vyhráli.

Měl jste skvěle našlápnutou kariéru, než vás velice zbrzdilo zranění…

Zranění přišlo. Bohužel ne jedno. Ale dívám se dopředu. Co bylo, bylo. Teď jsem zpět v extralize a budu dělat vše pro to, abych se v ní udržel. Být v Kladně je pro mě obrovská výzva.

Proslýchá se, že už v létě byl ve hře váš příchod do Kladna. Kolik je na tom pravdy?

Není tajemstvím, že tam asi něco probíhalo, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Byl jsem vděčný za šanci na Vsetíně. Mohl jsem si tam zase zahrát s některými spoluhráči. Po těch zraněních to nebylo vůbec jednoduché. Ale teď jsem na Kladně a budu odevzdávat vše jemu, aby posbíralo co nejvíce bodů.

Ani výměnou Vsetína za Kladno nepřijdete o venkovní zápas v rámci Winter Hockey Games. Těší vás to?

Je to ještě daleko, takže nad tím ještě nepřemýšlím. Ale když už jsem řešil přestup, potěšilo mě, že o venkovní zápas nepřijdu. Už jsem jednou venku hrál a je to zážitek pro každého hráče.

Proti Olomouci jste nastupoval na levém křídle. Je to váš post, na kterém jste zvyklý hrát?

Ve Vsetíně jsem hrál centra či levé křídlo, předtím zase v Plzni jen pravé křídlo. Ale to mi problém nedělá. Nemám problém zahrát kdekoliv. Rád se přizpůsobím a může mě to posunout jako hráče dál. Kde dostanu šanci, tam se ji budu snažit využít.

Jan Šejhl