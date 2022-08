Sám jste dal hattrick, na soupeře to ale nestačilo. Začali jsme dobře, měli jsme tak povedené věci, soupeře jsme tlačili. Ale dělali jsme zbytečné chyby, zbytečně jsme se nechávali vyloučit. Banská Bystrica měla skvěle sehrané přesilovky. Dali z toho dva góly. To rozhodlo.

Srazily vás góly, které přicházely v posledních minutách jednotlivých třetin. Kde byl problém?

Byly to naše chyby. Jednou to bylo z přesilovky. Pak nám soupeř ujel a proměnil nájezd. Prostě naše chyby.

Co je potřeba změnit do nedělního boje o bronz?

Nejdřív počkáme, kdo na nás vyjde. Doufám, že Poprad vyhraje, abychom si mohli zahrát s Finy. S Popradem už jsme hráli, tak bych byl rád, kdyby to pro nás bylo něco jiného. Dáme regeneraci a v neděli si zahrajeme o třetí místo.

Špatné konce třetin Kubíkův hattrick nevyvážil, Kladno si zahraje jen o bronz

Z kabiny zaznívaly vzkazy o vyšších ambicích.

Neřekl bych, že ambice byly až tak vysoké. Pořád se teprve sehráváme. Je pravda, že každý zápas chceme vyhrát. Něco nám to ukáže a máme ještě dost přípravy na to, abychom se do sezony sehráli. Přeci jen nás je tu málo, máme zraněné, takže se to poskládalo na poslední chvíli. Ale odmakali jsme to naplno.

Za bránou byl celkem hlasitý hlouček kladenských fanoušků. Cítili jste jejich podporu?

Samozřejmě. Taky jsme jim po zápase poděkovali. Klobouk dolů. Jsou to blázni, že za námi jedou až sem (usmívá se). Doufám, že se k nim přidá i hodně fanoušků v sezoně. Pro nás je super.

Kladno je poprvé na Tatranském poháru. Jak se vám zatím líbí?

Pro nás je to něco nevšedního. Nemusíme být jen pořád u nás na zimáku. Ta příprava je tak zpestřená. Poprad je hezké město. Byli jsme se kouknout i v horách. Užíváme si to tu. Škoda, že si nezahrajeme finále.

Ztráta s nováčkem. Kladno proti Újezdu přišlo o vedení a doma neuhrálo ani bod

Přes léto se rázně vyměnil realizační tým, ze kterého zbyl jen Jiří Burger. Jaká to byla změna směrem k hráčům?

Hodně pomohlo, že přišel Ota Vejvoda. Je to hokejový fanatik a je vidět, že ho to baví. Má super poznatky. Je vidět, že dlouho nebyl v Čechách. Má trochu jinou mentalitu v trénování. To nám může jedině pomoct. Trenéři se skvěle doplňují. Snad budeme vyhrávat a k tomu hrát i hezký hokej.

Přestože je bývalým útočníkem, sám říkal, že by měl mít na starosti obránce. Takže radí i vám útočníkům?

Samozřejmě. Byl to pan hráč super to vidí. Když si na tréninku hraje s pukem, je vidět, že v rukách to stále má.

JAN ŠEJHL