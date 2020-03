Pochází z Benešova, hrál za pražské kluby. Teď už se ale cítí doma v Kladně, kde také odehraje příští sezonu. Hokejoví Rytíři uplatnili na obránce Martina Kehara opci a jemu to nevadí, byť z extraligy by právě pro tohoto bojovníka asi nějaké laso přilétlo a v budoucnu možná přilétne. „Jsem rád, že tu můžu být s rodinou – ať už tou svojí nebo tou hokejovou,“ říká pětadvacetiletý bojovník, který u fanoušků patří k neoblíbenějším hráčům, zdobí ho totiž někdejší velké kladenské přednosti: bojovnost, ochota se obětovat pro tým i dostatek hokejového umu a šikovnosti.

Kladno porazilo Piráty 2:1 dvěma góly z hokejky Jaromíra Jágra. Martina Kehara zle zranil puk | Foto: Deník / Roman Dušek

