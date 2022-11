Do druhé ligy spadlo několik prvoligových týmů. Jak se z vašeho pohledu změnila její kvalita? Kvalita je oproti minulým ročníkům obrovská. Po doplnění týmy z Chance ligy to šlo nahoru. Nějaké zápasy, které jsme letos hráli, bych klidně kvalitou k Chance lize přirovnal. Až na pár týmů hrajeme vyrovnaně s každým. Je to opravdu nabušené.

Přesto asi pokukujete po vyšší soutěži, že?

Určitě. Proto jsem také v Ústí. Chceme se pokusit o postup do vyšší soutěže. Prostě jsem v týmu, který má ambice. Snažíme se připravit hlavně na play off, kde se bude sezona lámat. Chceme dojít co nejdál.

Podobné ambice však nemáte sami, skvělé soupisky mají Chomutov, Tábor i další.

Samozřejmě. Je tu hodně týmů, které chtějí postoupit. Bude to boj.

Také jste v kladenské sestavě psaný jako gólmanská trojka. Jak Rytíře sledujete?

Sleduji je poctivě. Když nejsem zrovna s kladenský mužstvem, sleduji alespoň každý zápas v televizi. Strašně jim přeju, aby se udrželi v nejvyšší soutěži. Ale také to bude hodně těžké.

Trénujete jen v Ústí?

Ano, jsem jen tam. Když se něco stane nebo Kladno potřebuje, přijedu.

Kladno už vás letos dvakrát využilo jako dvojku. Jaké je to čekat na telefon, jestli se ozve?

Je skvělé, když vám z vyšší soutěže zavolají. Jsou to pro mě zkušenosti. Na každou takovou se moc těším. Ale nechtěl bych říct, že čekám na telefonát. Soustředím se hlavně na to, abych podával dobré výkony v Ústí je pro mě aktuálně prioritou.

Jaké bývají návraty do Kladna?

Vždy je super zážitek se vrátit, vidět se s kluky, které znám. Popovídat si. Určitě bych se rád zase vrátil.

V Ústí se střídáte v bráně s dalším Kladeňákem. Jaký je Lukáš Cikánek jako mentor?

Ciki je hrozně fajn. Mám ho jako chlapa moc rád. Je to super kámoš a rozumíme si.

Ale těch hráčů, kteří prošli Kladnem, nastupuje pod Střekovem více.

To je pravda. Všichni sledujeme Kladno a máme si o čem povídat (usmívá se). Máme společné zážitky. Můžu říct, že máme v Ústí dobrou partu.

Loni jste působil také v Řisutech. Sledujete jejich výkony?

Sleduju. A vůbec jim to nezávidím. Mají to hodně těžké.

Sám říkáte, že druhá liga je kvalitní. Ale extraliga je ještě mnohem výše.

Je to úplně jinde. Za Ústí hraju v kvalitním týmu. V Řisutech to teď nemělo žádnou perspektivu. Musím jít po postupných krůčcích. Tady máme ambice postoupit. Máme profesionální podmínky, trénujeme dopoledne, téměř denně máme i posilovnu. Je to náročné, ale líbí se mi to a mám z toho radost.

Pokud vím, v Ústí jste také studoval.

Ještě pořád studuji na UJEPu. Zkouším to nějak doklepat (směje se). Takže i škola rozhodovala pro Ústí, když jsem zvažoval co dál.

Jaký jste si vybral obor?

Studuji tělesnou výchovu a sport. Je to těžké skloubit s hokejem právě proto, že máme dopolední tréninky jako profesionálové. Ale zvládám to.

Jaké jsou vaše osobní ambice pro nejbližší roky?

Po postupných krůčcích bych se chtěl vrátit do Chance ligy. A snad i do extraligy. Uvidíme, jak se bude dařit, jak to půjde. Ale pořád koukám na současnou sezonu, kdy si můžeme vybojovat postup do Chance ligy.

Jan Šejhl