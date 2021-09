Co všechno proti Rytířům hovoří? Hlavně nemají svůj vlastní stadion. Jeho rekonstrukce měla jít jako po drátkách, takový byl jasný plán. Jenže vše bylo rychle jinak. A velmi jasné brzy bylo, že se nová střecha položit nestihne, stadion je prostě na úpravy moc starý. A kdoví, jestli se tady bude hrát aspoň další ročník… Buď jak buď, náhradní variantou je 80 km vzdálený Chomutov. Tým tam bude dojíždět na zápasy, fanoušci také. Ať už autobusy s fanklubem, nebo po vlastní ose. Otázka je, kolik jich bude. Na začátku dost, ale pak se ukáže podle výsledků, v podzimních mlhách a zimních plískanicích nemusí být cesta vždy příjemná.

Druhá věc proti Rytířům je systém extraligy. Ten loni nenechal jasně nejhorší tým sestoupit, a tak letos půjde dolů jeden tým přímo a druhý zamíří do baráže. Málokterý odborník říká, že Kladno mezi těmito dvěma mužstvy nebude. Částečné uklidnění dávají hráči. Bez řečí zatím jasně nejlepší zahraniční posila, brankář Landon Bow, dokonce jako správný Kanaďan prohlásil, že sestup Kladnu nehrozí a bude koukat na jiné mety.

Ale pozor, právě množství Kanaďanů je trochu neznámou. Navíc kromě Bowa zatím v přípravě moc nepřesvědčili. Nehráli špatně, ale ani nevyčnívali, Wood se dokonce kvůli zranění předvedl jen minimálně a Dotchin byl více na trestné lavici než na ledě, byť často kvůli tomu, že bránil spoluhráče včetně Jaromíra Jágra.

I na něj se bude spoléhat (při zranění Melky by měl v pátek hrát), že v padesáti letech trochu pomůže. Hlavně na přesilovce může být jeho genialita vydatnou pomocí. Tahounem by ovšem měl být spíš Tomáš Plekanec. Být oběma o deset méně, asi by si extraligu ještě mazali na chleba, jenže čas pokročil a také "Pleky" už sahá po čtyřicítce. Přesto způsob jeho hry na obou koncích kluziště rytířům dramaticky pomůže. A všichni dobře vědí, že při předešlém startu Kladna v extralize mu právě a jen Plekanec scházel k záchraně.

Přijede i Rostislav Marosz

Jako první čeká v pátek od 18 hodin středočeskou partu soupeř z Vítkovic. Jeden ze soků, kteří by měli být nejhratelnější. Ani ostravský klub nemá špatný kádr, ale přece jen v rámci extraligy patří i rozpočtem k nejméně silným. Tak jako ten kladenský. Hvězdou může být Rostislav Marosz, jež loni hrál za Kladno, moc mu to nešlo, ale v tom jednoznačně nejdůležitějším duelu sezony, sedmém finálovém, dal Jihlavě dva kousky. Jenže doma je ve Slezsku a už před koncem sezony se tam dohodl na smlouvě.

Ještě větší útočnou hvězdou je Lotyš Robert Bukarts, který českou extraligu dobře zná. V obraně vyčnívá nad všemi hráče výběru kouče Miloše Holaně slavnou NHL ošlehaný Roman Polák.

"Je to ale tým, který musíme porážet a musíme ho dostat pod sebe. Budou hrát určitě hodně defenzivní hokej a bude to nepříjemné. Ale já v Chomutově vždycky hrál rád a moc se na to těším," řekla posila Kladna Matěj Beran, loni nejproduktivnější borec Litoměřic, který touží prorazit i v extralize.

Také další posila Marek Baránek, z nových obránců překvapivě ten zatím nejlepší, se do Chomutova těší. "Za mne to byla jasně nejlepší varianta," hlásil nedávno a podobně mluvili i další, třeba Nicolas Hlava a Marek Račuk jako bývalí borci Chomutova tady budou doma.

Hráči se soustředí už jen na zápasy, vedení však muselo ladit spoustu organizačních věcí. Včera Rytíři vydali na svých stránkách nejdůležitější pokyny pro fanoušky, jimiž se musí řídit při zápasech v Chomutově. Důležitá jsou covidová omezení, ta je důležité prostudovat. Jinak jsou pro fanoušky připravena místa v sektoru 0 za brankou, parkovací místa a devět stánků s občerstvením (na rozdíl od Kladna však nesmíte konzumovat nápoje ani jídlo v hledišti). Vstupenky je možné koupit na místě.

Kladno v prvních zápasech sezony

Nabízíme docela zajímavý pohled na to, jak si vlastně hokejové Kladno v úvodech sezony vede. Má Kladno pozitivní bilanci 35 výher, 8 remíz a 28 proher (včetně po prodloužení či nájezdech). To je však díky tomu, že v našich počtech jsou zahrnuty i ročníky, kdy Kladno bojovalo v nižší soutěži. V nejvyšší soutěži je bilance poměrně vyrovnaná – 24 výher, 6 remíz a 28 proher.

Nepříjemný pohled je na první zápasy, kdy Kladno bylo nováčkem v nejvyšší soutěži. Ze šesti pokusů porazilo pouze Vsetín v září 2003.

Jedinkrát od roku 1950 Kladno začínalo „doma“, avšak na vypůjčeném stadionu. Nebylo to ale v sezoně 1958/59, kdy štvanický exil znamenal pro Kladno první titul. Tehdy totiž Kladno odehrálo první duel sezony s Královým Polem venku. Nicméně na začátku ročníku 1964/65 Kladno nemělo k dispozici led a sezonu tak muselo odstartovat v Praze. Start to byl tuze špatný, tým tehdy s Brnem prohrál 2:12. Horší start do sezony Kladenští nikdy nezažili.

Naopak nejlepší vstup do ročníku zaznamenalo Kladno v sezoně 1960/61. Odskákaly to Pardubice, které odjely s výpraskem 10:1.

Gólově nejchudší úvod ročníku zažilo Kladno v roce 2002. V Kadani (první zápas po sestupu) byly k vidění pouhé dva přesné zásahy a remíza 1:1. Na druhou stranu hned třikrát mohli fanoušci v prvním utkání ročníku vidět hned 14 branek. V roce 1950 Kladenští rozcupovali Roudnici 11:3, druhým případem byl již zmiňovaný výprask 2:12 od Brna, posledním čtrnáctigólovým zápasem pak bylo 7:7 doma s Litvínovem při premiéře sezony 1991/92.

S Vítkovicemi Kladno začínalo třikrát. V roce 1978 přivezlo z Ostravy těsnou prohru 2:3, v roce 1996 pak remízu 3:3. V září 1981 Kladenští doma urvali výhru 3:2. První kolo odehráli s Vítkovicemi také v ročníku 2004/05. To ale bylo odloženo a první duel sezony tak Kladno hrálo v Karlových Varech.

Jan ŠEJHL