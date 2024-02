Série HC Poděbrady – HC Žabonosy

1. zápas: čtvrtek 15. 2. od 19:00 – Poděbrady 2. zápas: sobota 17. 2. od 17:00 – Poděbrady 3. zápas: neděle 18. 2. – Kolín (potenciální)

Druhou sérií předkola, která by měla mít podle papírových předpokladů jasného favorita, je ta mezi Poděbrady a Žabonosy, jejíž start je na programu až ve čtvrtek – paradoxně na ledě lépe umístěných Poděbrad. Ty za sebou mají další skvělou základní část. Ze 21 zápasů jich vyhrály hned 14 v základní hrací době a k tomu přidaly další jedno vítězství za dva body. Šestkrát pak padli hokejisté z lázeňského města v základní hrací době. Celkově jim to dalo 44 bodů, což ve skupině Východ stačilo na druhé místo za suverénní Čáslaví, která měla o šest bodů více. Pouhé dva body pak chyběly Poděbradům k přímému postupu do čtvrtfinále. I tak by ale hokejisté Poděbrad jako druhý nejproduktivnější tým soutěže neměli mít problém se probojovat do dalšího kola. V základní části nastříleli úctyhodných 114 branek a sami inkasovali jen 88x.

Žabonosy budou podle všech předpokladů v této sérii outsiderem, první dva zápasy, na které jistě dojde, navíc hrají na ledě soupeře. Během základní části dokázal klub z kolínského okresu šestkrát vyhrát v základní hrací době, dvakrát si připsal po dvou bodech a jednou po bodu. Rovnou dvanáctkrát pak za porážku nebral ani bod. Se 23 body se tedy žabonoští hokejisté umístili ve skupině Východ na čtvrtém místě – o bod před Kolínem a o 12 bodů za Kutnou Horou. Do předkola navíc půjdou Žabonosy se značně záporným skóre – samy daly 72 branek a dostaly jich rovnou o 30 více.

Poděbrady a Žabonosy jsou jediné dva týmy, které se spolu potkaly ve skupině a nyní proti sobě stanou i v předkole play-off. První vzájemný duel mezi sebou odehrály hned v prvním kole 16. září na ledě Poděbrad. Žabonosy tehdy hned čtyřikrát vedly, pokaždé ale o jednogólový náskok přišly a gólem 11 sekund před koncem krutě padly 4:5. Na straně domácích se prosadili Adam Bartoň, Dominik Čapek, Antonín Jelínek a dvakrát Lukáš Tuma. Na straně hostí se podepsali pod góly Pavel Kubát, Jaroslav Kedršt, Jan Kubišta a Jan Smejkal.

Podobně vyrovnaný vývoj a výsledek navíc přinesl i druhý vzájemný duel těchto dvou soupeřů, který se hrál 3. prosince v Kolíně. Tehdy odskočily Poděbrady dvakrát do trháku, který Žabonosy dokázaly smazat. Na konci druhé části dokonce domácí vývoj otočili, jenže hosté se v posledních 14 minutách trefili třikrát a vyhráli 5:3. Za domácí se trefili Dominik Hrachovec, Jan Smejkal a Petr Pýcha. V dresu Poděbrad se radovali Filip Kejdana, Lukáš Tuma, Adam Bartoň, Roman Verbík a Lukáš Rindoš.