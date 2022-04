Nástup do pátečního zápasu vypadal, jak když vás vypustili z klece… Říkali jsme si, že to musí být lepší než poprvé tady v Jihlavě. Bylo vidět, že jsme udávali tempo. Sice jsme dostali první gól, ale nesesypali jsme se z toho a otočili jsme.

Dá se říct, jestli to bylo v hlavě nebo jste nastoupili i s úplně jiným pocitem?

V prvním zápase v Jihlavě jsme to asi podcenili, možná v tom byla i špatná koncentrace. Jihlava na nic nečekala a trestala. Byli v tom lepší.

Jak důležité bylo Žukovovo vyloučení?

Je to spolu s Tomášem Čachotským nejlepší zbraň Jihlavy. Tým táhnou. Když jim Žukov chyběl, nebyli vzadu úplně jistí. Využili jsme toho a díky Bohu, napadalo to tam.

Tentokrát vám i na výbornou vyšly přesilovky…

Koukali jsme na to na videu a Pleky nám k tomu něco řekl. Jsem rád, že ho máme, že nám to řídí. Bylo vidět, že na to Jihlava nebyla připravená. Jsme rádi, že jsme se domluvili.

Neproběhl třeba i hec s Tomášem Plekancem, kdo posbírá víc bodů?

Jde nám jen o to, abychom tým dotáhli k výhře a sérii co nejdříve ukončili. Když se budeme takhle celý tým vzájemně podporovat, tak to půjde.

Jak vás hřeje vlastní výkon?

Cítili jsme se dobře, určitě lépe než při čtvrtečním zápase. Vyšlo to. Ale není to jen o mně, ale o celém týmu. Když hráč vidí, že jedou všichni spoluhráči, tak se se hraje líp.

Co očekáváte od pátého zápasu?

Bude to stále stejně těžký boj. Určitě nám to nepřijedou odevzdat. Musíme si odpočinout a hrát tak jako tentokrát. Každý zápase je jiný a potřebujeme to ukončit v Chomutově

Možná jste poslední střelec v ostrém zápase v historii Horáckého stadionu.

Ve čtvrtečním rozhovoru jsem říkal, že to tu nemám rád, tak to tu možná i zbourám (směje se). Ale my to tu nemáme rádi proto, že sem skoro každý rok jezdíme bojovat až do konce. Ale jinak to není nic proti Jihlavě. Staré haly mají své kouzlo.

Jan Šejhl