Když kladenští hokejisté na ledě Liberce inkasovali branku hned v druhé minutě, možná by někteří nevěřili, co bude následovat. S Libercem se dlouho přetahovali, nakonec Bílým tygrům nasázeli hned osmičku. Důležitým gólem byl i ten od Antonína Melky, který minutu a dvanáct vteřin před koncem první periody zařídil vyrovnání na 2:2.

Děkovačka hokejistů Kladna po triumfu v Liberci. | Video: Jan Šejhl

Nakonec Kladno slavilo v poměru 8:4. Stejným výsledkem naposledy vyhrálo na venkovním kluzišti před čtyřmi lety, kdy porazilo Spartu. A byl u toho mimo jiné i Antonín Melka. „Ty jo, to je už dlouho. Tehdy řádil Džegr,“ vzpomněla si rychle kladenská třiačtyřicítka.

Až do stavu 4:4 to byla doslova přetahovaná, pak jste se ale Liberci utrhli. Jak jste to viděl vy?

Bylo to nahoru dolů. Naštěstí nám Liberec neodskočil víc než o gól. My sice dostali čtyři branky, ale napadalo nám jich tam osm. Hráli jsme dobře dopředu. Z naší strany super zápas. Musíme se od toho odrazit a hrát takhle i dál. Hlavně v sobotu s Brnem.

Dal jste gól, který byl důležitý tím, že krátce před koncem první třetiny znamenal vyrovnání na 2:2…

Vždycky, když padne gól před koncem třetiny, tak je to dobré. Navíc když znamená vyrovnání. Druhou část jsme vyhráli 4:2, ta byla ideální. Dali jsme i góly v přesilovce. Vycházely nám střely od beků od modré a následné dorážky. Prostě to, co chceme hrát.

Ale vzadu to byl den otevřených obran. Čím to bylo?

o nevím. Prostě to tam padalo. Ale v druhé půlce zápasu Bowsie dobře zavřel bránu. Naopak naše góly napadaly. Štěstí se obrátilo na naši stranu. Snad jsme se nevystříleli a něco nám zbylo i na Brno.

A Ještěd se zachvěl. Kladno osmi góly prolomilo prokletí liberecké arény!

Ke konci už to vypadalo, že jste si s Libercem hráli…

Liberec už asi byl odepsaný. Asi se na to vykašlali. My si mohli dělat, co jsme chtěli. Škoda, že jsme nedali ještě nějaký gól. Ale hlavní je výhra, za kterou jsme šťastní.

Jak to pomůže pro sebevědomí?

Rozhodně pomůže. Jsme na tom psychicky dobře a jdeme dál.

Mohl mít dobrý výkon základ už v minulých zápasech, kdy jste statečně bojovali s Pardubicemi a Spartou?

Věděli jsme, že v nás něco je. Nehrajeme špatně. I když jsme prohrávali, tak jsme se do zápasu dostávali. Byli jsme schopní je dostat pod tlak, přehrát je, ale nedávali jsme góly. Teď to vyšlo. Musíme hrát pořád stejně dopředu, lépe dozadu.

V sezoně jste se zatím trápili ve třetích třetinách a tentokráte to byla moc povedená perioda. Co může být za tou změnou?

Těžko říct. Možná jsme si řekli, že chceme hrát dál aktivně, dál útočit, nedostávali jsme se tak pod tlak. A nečekali, co s námi udělá soupeř. Tohle je cesta, kterou musíme jít.

Když už bylo rozhodnuto, byli v hale slyšet hlavně Kladeňáci. Jaké to bylo?

To bylo super, že nás takhle podpořili na venkovním utkání. A věřím, že se bavili a v Liberci si to užili.