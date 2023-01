Zpočátku to vypadalo na jasnou záležitost. Debutant v řisutské bráně Hynek Petržílka inkasoval už po půl minutě a do první pauzy ještě třikrát. Parádu předvedl třeba zmíněný Jan Rudovský, někdejší opora Kladna hezky proměnila trestné střílení. „Ruďák“ zapsal celkem tři kanadské body, prosadil se také nestárnoucí Jaroslav Roubík a Severočeši vedli ve 26. minutě 5:1. „V první třetině jsme byli trošku zkoprnělí, ale pak jsme začali hrát co jsme si řekli. A už víme, že dokážeme hrát s každým a jsme dobře připraveni do další fáze soutěže, jen v tom musíme v tom pokračovat - pak se ničeho není bát a vše zvládneme,“ je si jistá jedna z hlavních opor Řisut, dlouholetý extraligový útočník Vítězslav Bílek.

Stíhačku jeho mužstva odšpuntoval snižující dorážkou Potěchin. Následně se začala prosazovat nedávná posila domácích David Routa. Kluk, který ještě loni dával góly i za Kladno, ale přibrzdilo ho zranění a pak nepovedené angažmá v Prostějově, udělal ve středu večer tři body (2+1) a spolu se skórujícími Zichem a Janečkem obstarali ještě do druhé pauzy vyrovnání – 5:5!

Vítězslav Bílek je jedním z tahounů ŘisutZdroj: David KlierV poslední třetině se prosadil už jen hostující Berčík, když využil tlaku svého týmu. Následně jel Sýkora už podruhé v zápase sám na Stahla, ale ten ho vychytal. A když ho ke konci duel kanonýr Bílek překonal, pomohla mu hokejka jeho obránce. "Řisuty měly obrovské štěstí, do čeho plácly, to ještě dokázaly nějakým způsobem tečovat do branky. Jenže na to se vymlouvat nemůžeme, štěstí ke sportu patří a k hokeji zvlášť," usmál se David Stahl a přiznal, že tenhle duel pro něj byl speciální. "Nicméně jsem hlavně rád, že jsme získali tři body do tabulky, i když se skóre být úplně spokojeni nemůžeme," dodal šikovný gólman.

Řisuty bez zraněných opor Patyka či Petráše tak nakonec padly, ale stydět se nemají za co. A v sobotu opět ve Slaném mají šanci výsledek vylepšit. Od 18:30 hodin hostí poslední Hronov, na jeho ledě nedávno naopak samy ztratily velký náskok (4:1), ale nakonec vyhrály. Povede se jim to znovu?

"Věřím, že ano. Musím říct, že teď hrajeme celý tým kompaktně a to, co si řekneme. Pak se to odráží v projevu hry. S Ústím to byla fyzická hra a myslím, že jsme proti hráčům, kteří trénují každý den, jsme podali dobrý výkon. Kluky proto musím pochválit, jen nám chyběla trošička štěstí, je to škoda,“ dodal kapitán týmu Vítězslav Bílek.

HC Řisuty – Slovan Ústí nad Labem 5:6 (1:4, 4:1, 0:1)



Branky a nahrávky: 8. Routa (Křepelka, Řepka), 28. Potěchin (Sýkora, Janeček), 30. Routa (Řepka, Křepelka), 34. Zich (Janeček, Chamrád), 37. Janeček (Janda, Routa) – 1. Šefl (Kuchynka, Rudovský), 3. Roubík (Tůma, Costa), 12. Rudovský (TS), 18. Záruba (Rudovský, Kordule), 26. Vacík (Roubík), 51. Berčík (Trefný)



Řisuty: Petržílka – Zich, Řepka, Janda, Potěchin, Malovický, Pokorný – Bílek, Křepelka, Routa – Sýkora, Pejchal, Rendla – Chamrád, Janeček, Okegawa – Výrut.



Ústí nad Labem: Stahl – Drtina, Vacík, Záruba, Trefný, Funk, Šefl, Bartoň – Costa, Roubík, Tůma – Kordule, Kuchynka, Rudovský – Damašek, Bartoš, Smola – Berčík.