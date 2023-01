S Plzní vám vůbec nevyšla první třetina. Nebylo na místě třeba i podcenění po několika dobrých zápasech? My nemůžeme nikoho podcenit. Jsme pořád poslední. Ale asi jsme do zápasu vstoupili s horším přístupem. Nakonec jsme se ale dokázali vrátit do hry. Škoda, že jsme soupeři dali přesilovku, ze které vstřelil gól. Prohráli jsme si to sami.

Mohla by vás tahle prohra vrátit zase na zem, k tvrdé práci?

Nemyslím si, že bychom neodváděli tvrdou práci. Nebyl to od nás špatný zápas. Prohrála nám to první třetina. To se nesmí stávat. Vůbec bych nevěšel hlavu. Teď hrajeme dobře. Vidí to i fanoušci. Musíme ale bodovat.

Když se řeknou jména jako Nový, Novák či Vimmer, tak nyní patříte po jejich bok. Jak to zní?

Je to příjemné. Oni to udělali v nejvyšší lize. Já k tomu potřeboval zápasy ještě v nižší soutěži. Jsem rád, že se mi to podařilo na Kladně. Je to moje rodné město, hraju tu odmalička. Bylo příjemné to vidět na kostce. Ani jsem nevěděl, že mám tolik gólů. Jsem rád, že jsem to dokonal v Kladně v extralize.

Ale pořád máte spoustu času to dohnat i jen v extralize.

Samozřejmě. Kariéra je ještě dlouhá. Snad se mi to povede. A přibydou třeba další stovky.

Rytíři s Poldinkou stáhli i díky Jágrovi třígólové manko, zmrazil je Schleiss

Trefil se opět i Jaromír Jágr. Jak jste viděl jeho gól?

Pleky ho skvěle našel a Jaromír to trefil bekhendem. Jsme rádi, že to tam padlo. Ještě když se hrálo ve speciálních dresech. Snad to není jeho poslední zásah.

Jágr se už před několika zápasy posunul do prvního útoku. Jak tuto změnu vnímáte?

Je vidět, že se do toho dostal. Vrátila se mu chuť do hry. Hraje s námi a je to dobrý. Pořád se trochu hledáme, sehráváme se. Je skvělé hrát s takovými legendami kladenského i českého hokeje. Dám na každou jejich radu.

Jak se vám líbily retro dresy?

Za mě super akce. Dresy byly krásné, bylo to skvělé zpestření pro fanoušky. Přišlo hodně lidí. Bohužel jsme to nepodtrhli body.

Čeká vás dlouhá série venkovních zápasů. Jak se na to jde připravit?

Měli jsme podobnou sérii i doma. Teď holt budeme jezdit ven. Ale je to zápas jako jakýkoliv jiný. Musíme vše podřídit tomu, abychom byli na zápas připraveni. Loni jsme se půlka týmu najezdili hodně. Jedinou nevýhodou je, že nechodí fanoušci, které máme v Kladně. Chybí nám atmosféra. Ale třeba minule v Boleslavi to bylo super. Kladeňáci byli slyšet víc než domácí. Hnali nás dopředu. Tak snad nás přijedou podpořit i na další venkovní zápasy.

Jan ŠEJHL