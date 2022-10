„Po zápase už komunikoval s doktorem, snad to bude dobré. Zákrok jsem si prohlížel až ze záznamu, možná tam mohl být loket. Každopádně to třetí třetinu ovlivnilo, jak naše hráče, tak určitě i soupeře,“ mínil trenér Kladna Otakar Vejvoda, jehož tým si nezačal úplně zle, přesto po první části ztrácel dva góly. Domácí hráli lépe.

„V první třetině jsme dostali dva zbytečné góly. Jedno byla dorážka, druhé střela od modré. Říkali jsme si, že si musíme pohlídat obránce, ale nedaří se nám to. Hrajeme to blbě a necháme je střílet,“ lamentoval útočník Antonín Melka, který po šťastném odrazu puku od bruslí čárového sudího jel sám na Willa a vyrovnal na 1:1.

Jenže i Pardubice měly trochu kliku. Při první brance zakončoval Košťálek z pozici obránce Dotchina, který se svíjel v bolestech. Třetí gól Matýse zase padl po odrazu od zadního mantinelu, tam nevypadal dobře ani zákrok brankáře Bowa.

Penalta Kladno nezmrazila, naopak! Obrat trval jen dvě minuty

Rytíři naposledy bez distancovaného Klepiše ještě zkusili se zápasem něco udělat, druhá třetina se jim povedla asi nejvíc. Měli i šance, Brodeckiho však fauloval A. Musil a Melka z mezikruží už další recept na Willa nenašel. „Škoda, že mi to tam nepadlo, byla to obrovská šance snížit na 2:3. To mohl být zlomový okamžik, byl by to jiný zápas,“ litoval Antonín Melka a pochvalu za tuhle část přidal i Otakar Vejvoda. „Bylo tam víc šancí, možná i na 3:3. Škoda,“ mrzelo ho neproměnění.

Na začátku třetí třetiny přišel zmíněný zákrok Pauloviče na Dotchina a na ledě se objevila věc, kterou tam nikdo nikdy rád nevidí – nosítka. Rytíř se už do utkání nedostali, Pardubice byly většinu času živější, vyhrávaly víc soubojů, lépe kombinovaly. Deset minut před koncem je definitivně uklidnil právě Poulíček, a přestože i kladenská parta se dočkala díky M. Procházkovi při brzké power-play snížení, pak zase dvakrát kapituloval Bow. „Chtěli jsme s tím ještě něco udělat, dokonce snížíme, ale vzápětí zase inkasujeme zbytečný gól. Ale Pardubice mají silné mužstvo, které si to pohlídalo. Byli lepší,“ uznal Antonín Melka.

Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 3. Košťálek (Rákos, Rouha), 14. Chabada (J. Kolář, Paulovič), 18. Matýs (Vála, Říčka), 51. Poulíček (Košťálek), 57. Radil (Cienciala), 58. Říčka (Matýs, A. Musil) - 8. Melka (Sotnieks, Kehar), 57. M. Procházka (Melka). Rozhodčí: Kika, Šindel - Komárek, Klouček. Vyloučení: 4:1. Využití: 1:1. Diváci: 8519.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála, Chabada - Radil, R. Kousal, Cienciala - Koffer, Poulíček, Paulovič - Matýs, A. Musil, Říčka - T. Urban, Rákos, Rouha.

Kladno: Bow – Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Kehar – Zikmund, Plekanec, Bláha – Procházka, Filip, Beran – Brodecki, Indrák, Melka – Babka, Machač.