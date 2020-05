Esport hokejová liga má za sebou semifinálové duely a po pátku zná své finalisty. Těmi jsou oba středočeské celky. Kladno vyřadilo v semifinále Pardubice, Mladá Boleslav si pak poradila s Brnem.

Duel Kladna s Pardubicemi přinesl pořádně dramatickou podívanou. Celá série se nakonec rozhodovala až v prodloužení posledního pátého zápasu. A jeho rozuzlení bylo pořádně stylové – kladenské Rytíře totiž poslal do finále gól Jaromíra Jágra. Kladenští Jaroslav „Jarin“ Řehoř s Martinem „Tejky“ Tejčkem pak mohli už v klidu v zázemí studia O2 TV, kde se zápasy play-off odehrávají, čekat na své soupeře.

Tím se nakonec stal suverénní vítěz základní části z Mladé Boleslavi. Jindřich „Jifi23“ Fencl a Radek „Kumbik“ Kumbera nakonec svůj postup do finále zvládli v nejkratším možném čase, tedy ve třech zápasech. A to proti nim stála v dresu Brna dvojka draftu Josef Stachura. Boleslav ale vsadila na defenzivní taktiku. „Klíčem k výhře byla obrana. Snažil jsem se, aby se Pepča co nejméně dostával do zakončení,“ hlásil po zápase Kumbik. Důvod byl jasný: „Já jsem totiž omylem nasadil do branky druhého brankáře, který mi tam zůstal ze včerejšího trénování proti Jindrovi. A během zápasu už to nejde vyměnit. A moc jsem mu nevěřil, tak jsem o to víc bránil.“

Defenzivní taktika slavila úspěch. Singly totiž vyhráli Bruslaři aniž by inkasovali. Jindřich Fencl vyhrál svůj zápas 4:0, Radek Kumbera pak přidal druhý bod v sérii po vítězství 3:0.

Rozhodnout mohl už debl. Ten ale ve čtvrtfinále proti Plzni Boleslav nezvládla. I proti Kometě po gólu Ovečkina dlouho prohrávala. Pak ale po chybě brankáře vyrovnal Jonathan Toews a bylo to 1:1. Když už to vypadalo, že zápas půjde do prodloužení, objevil se před dánským gólmanem Komety osamocený Radek Pastrňák, a utkání rozhodl. „Na postup jsme si samozřejmě věřili, ale že to skončí 3:0, jsme nečekali,“ řekl po vyhrané semifinálové sérii Jindřich Fencl.

V pátek 8. května bude na programu zápas o třetí místo a následně finále. Program začne ve 13 hodin opět v přímém přenosu O2 TV. „Věříme si i na Kladno, ale bude to velká bitva. Nedivil bych se, kdyby to šlo až do pátého zápasu,“ tuší drama Radek Kumbera.

Semifinále EHL

Kladno – Pardubice 3:2

Mladá Boleslav – Kometa Brno 3:0

Jindřich "Jifi23" Fencl - Roman "Blade" Pilný 4:0

Branky: Savard, McDonald, Hertl, Zibanejad.

Radek "Kumbik" Kumbera - Josef "Pepcastachurcik" Stachura 3:0

Branky: Crosby, Khovanov, McDavid.

Čtyřhra 2:1

Branky: Toews, Pastrňák – Ovečkin.